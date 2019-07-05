Малый бизнес распробовал партнерскую программу МКБ

Московский кредитный банк (МКБ) заручился поддержкой более 200 партнеров в рамках программы привлечения новых клиентов сегмента малого и среднего бизнеса (МСБ). Партнерская программа предполагает получение дохода за каждого привлеченного клиента по прогрессивной шкале вознаграждения. Сумма вознаграждения зависит от количества открытых счетов и выбранного клиентом пакета обслуживания. Максимально возможная сумма составляет десять тысяч рублей за один открытый счет.

Партнером банка может стать любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Для начала работы будущему партнеру потребуется заполнить анкету и заключить агентский договор. Он получит доступ к личному кабинету, через который сможет привлекать клиентов в банк и отслеживать статус заявок в режиме онлайн.

«МКБ реализовал удобную партнерскую программу. В выигрыше остаются все: клиенты получают выгодные банковские тарифы, а партнеры — хорошее вознаграждение. Партнерство — это дополнительный доход для компаний любого масштаба и направления бизнеса. У МКБ качественный сервис и конкурентные продукты, поэтому можно быть спокойным за свою репутацию, предлагая услуги этого банка», — отметил представитель компании-партнера «Астрал-М».

Напомним, что МКБ запустил партнерскую программу в середине мая. «Наш расчет на развитие агентских продаж полностью оправдался. На данный момент мы уже заключили более 200 агентских договоров», — рассказал начальник управления развития сегмента малого и среднего бизнеса Александр Зуев.