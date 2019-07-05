Медведев подписал распоряжение о всероссийской диспансеризации населения

Глава российского Кабмина подписал распоряжение о проведении в стране диспансеризации взрослого населения. Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, диспансеризация пройдет в 2019 и 2020 годах.

Уже известно, что контролировать её проведение премьер поручил Росздравнадзору, Федеральному фонду обязательного медстрахования, а также территориальным фондам обязательного медицинстрахования и страховым медорганизациям.

Кроме того, некоторые ведомства в обязательном порядке должны будут заниматься популяризацией диспансеризации. Ожидается, что уже в этом году её пройдут более 60 млн граждан РФ. Планируется, что в дальнейшем все россияне будут ежегодно проверять своё здоровье. При этом диспансеризация станет проводиться не только днём в рабочие дни, как это принято сейчас, но также вечером по будням и в субботу.

Напомним, ранее диспансеризацию можно было проходить раз в три года.