На Камчатке началось извержение самого высокого из действующих вулканов

На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской, сообщает глава Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук Алексей Озеров.

В ночь на пятницу были зафиксированы термальные аномалии в районе кратера этого вулкана. Температура там достигала 800-900℃.

Озеров предупреждает о появлении в ближайшее время пепловых шлейфов, которые представляют опасность для авиации. Также ученый прогнозирует пеплопады в районе Ключевского. В настоящее время над кратером вулкана наблюдаются вулканические бомбы, достигающие 200 метров высоту. Ночью над кратером Ключевского можно видеть свечение, добавляет Озеров.

Ключевской является действующим стратовулкан, высота которого достигает 4,85 тыс. метров. В 45 км от вулкана находятся населенные пункты Ключи и Козыревск. Петропавловск-Камчатский разделяет с вулканом 360 км.