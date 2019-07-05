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Мировые цены на нефть показывают отрицательную динамику

Москва, 05.07.2019

Цены на нефть утром 5 июля показывают отрицательную динамику, свидетельствую данные торгов. Аналитики утверждают, что спад происходит на фоне новостей о данных запасов нефти в США.

На 08:09 по московскому времени цена на контракты в сентябре на смесь Brent потеряла 0,55%, достигнув показателя $63,47 за баррель. Августовские фьючерсы сорта WTI потеряли 0,49%, до $57,06 за баррель.

Ранее аналитики прогнозировали снижение запасов сырья в США на 3 млн баррелей. Однако американское министерство энергетики выпустила данные об уменьшении запасов всего на лишь на 1,1 млн баррелей при росте добычи за период на 100 тысяч баррелей, сообщает ПРАЙМ.

Ранее страны ОПЕК+ продлили сроки соглашения о продлении сделки по сокращению нефтедобычи.

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