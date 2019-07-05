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Онищенко прокомментировал идею о запрете мобильных телефонов в школах

Москва, 05.07.2019
  • Онищенко прокомментировал идею о запрете мобильных телефонов в школах

Артем Коротаев/ТАСС

Геннадий Онищенко – экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат нижней палаты российского парламента – оценил предложение спикера Совфеда Валентины Матвиенко, предложившей полностью запретить мобильные телефоны в школах. По его мнению, эта идея нереализуемая, так как сейчас смартфоны являются частью образовательных технологий, передаёт агентство «Интерфакс».

«Современные мобильные телефоны, это уже и не телефоны вовсе, а библиотека, развлечения и персональный компьютер, – подчеркнул Онищенко. – Их, в частности, используют для дистанционного выполнения заданий, когда учебные заведения закрываются, например, из-за гриппа. Также при помощи мобильника родители могут в режиме онлайн отслеживать местонахождения своего ребёнка».

При этом он согласен, что нужна дальнейшая регламентация в этом направлении. Онищенко рассказал, что уже сейчас без всяких официальных запретов сверху многих школы не разрешают детям пользоваться телефонами во время уроков: «Учащиеся сдают гаджеты, как они сдают верхнюю одежду. А перед уходом домой забирают их обратно».

Кроме того, депутат считает, что не видит здесь оснований для внесения изменений в законодательство, и что этот вопрос можно решить просто на уровне санитарных правил.

«Сегодня это нормируется с точки зрения гигиены, это нормируется санитарными правилами, которые действуют, и были утверждены примерно 15 лет назад. Но в то время телефоны были действительно телефонами», – резюмировал Онищенко, напомнив, что в настоящее время действует «ограничитель, который нормирует время, которое ребенок может проводить у мобильного телефона».

Напомним, ранее сообщалось, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей заявила, что мобильные телефоны в школах нужно запретить. При этом она предложила решить данный вопрос уже до начала этого учебного года.

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