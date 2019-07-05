С течением времени популярность Турции среди российских туристов не снижается, и интерес к этой теплой стране продолжает оставаться высоким.

Несмотря на появление в последние годы достаточно большого количества скептически относящихся к Турции россиян, которые критически оценивают пляжный отдых в Турции и обслуживание в турецких отелях, поток туристов из России не ослабевает. Объяснение этому заключается в теплом средиземноморском климате, сытном питании и множестве развлечений, позволяющих отпускникам весело провести время.

Преимущества отдыха на средиземноморском побережье

Самые популярные турецкие курорты, расположенные на средиземноморском побережье, получили широкую известность и не нуждаются в представлении. Почти все побывавшие в Турции россияне хорошо знают, что отдых в Кемере позволяет получить удовольствие от созерцания живописной природы, Алания подходит для семейного отдыха с маленькими детьми, а Белек предпочитают любители комфорта и спокойного отдыха. Добираться в Турцию просто и надежно благодаря прямым рейсам компании Turkish Airlines. Вы можете заранее купить Москва Стамбул авиабилеты, что позволит вам существенно сэкономить денежные средства.

Почти во всех расположенных на средиземноморском побережье отелях действует весьма популярная среди российских граждан система «все включено». Количество разнообразных развлечений, которые ждут путешественников на местных пляжах, колоссально. Они включают в себя и привычные «бананы», и дайвинг, и высокоскоростные морские поездки на скутере, и парасейлинг, и многое другое. Набережные на Средиземном море в Турции заполнены аттракционами, ресторанами и палатками, в которых продаются сувениры.

Особенности курортного отдыха на Эгейском море

Среди всех курортов, расположенных на побережье Эгейского моря, наибольшей популярностью пользуется Мармарис. Здесь имеется множество разнообразных развлечений, включая бары, уличные дискотеки и ночные клубы, веселье в которых продолжается до рассвета. Кроме того, Мармарис славится живописными пляжами и морем с прозрачной водой бирюзового цвета, на котором практически никогда не наблюдается сильных волн. Сравнительно недавно в Турции начал развиваться курорт Кушадасы, который отличается степенностью и европейскими стандартами. На первой линии морского побережья находятся отели, на песчаных пляжах отдыхают беззаботные путешественники, а в ресторанах с турецким колоритом среди множества иностранцев почти невозможно встретить приезжих из России. Для любителей древностей Кушадасы интересны близостью Дидима, Милета, Памуккале, Пергама, Измира и Эфеса. За два часа езды на автомобиле из Кушадаса можно добраться до Бодрума, где собирается турецкая богема. Помимо отдыха и развлечений, путешественники приезжают сюда в поисках творческого вдохновения. В Бодруме разрешено возводить исключительно белые дома высотой в два этажа, что придает этому городу уникальность.

Особенности отдыха на побережье Черного моря

Хотя побережье Черного моря отдыхающих в Турции россиян абсолютно не привлекает, этот регион заслуживает внимания даже исходя из одних его размеров. Береговая линия на Черном море протянулась на тысячу шестьсот километров, что составляет половину турецкой морской границы.

Выделяющиеся потрясающими природными видами местные курорты предоставляют туристам обширные возможности для сочетания пляжного отдыха с одиночными путешествиями. Портовый городок Орду, который окружен неприступными горами и прославленными ореховыми рощами, привлекает любителей отдыха в одиночестве экологической чистотой. Городок Синоп является самым северным населенным пунктом Турции. Помимо осмотра множества местных достопримечательностей, туристы могут отлично провести время здесь на пляже. Возле Синопа находится курорт Самсун с множеством пляжей и доступных по цене гостиниц. Обслуживание туристов на побережье Черного моря в Турции отличается высоким качеством и невысокой стоимостью. Некоторые неудобства создает лишь языковой барьер, поэтому перед поездкой в этот регион желательно выучить важнейшие турецкие фразы. Кроме того, здесь может пригодиться немецкий язык, а вот английским и русским языками среди местных жителей не владеет почти никто.