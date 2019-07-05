Еврокомиссию ждет то ли «исторический выбор», то ли «политическое надувательство» и «старомодная сделка»

Если Европарламент утвердит министра обороны ФРГ Урсулу фон дер Ляйен на посту президента Еврокомиссии, то она станет уникальным главой исполнительной власти объединенной Европы: ее поддержат все, включая западных либералов и восточно-европейских националистов и правых, за исключением… народа ее страны. Назначение Урсулы фон дер Ляйен на самый важный пост в Евросоюзе разделило Германию на два лагеря.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что 60-летняя Урсула фон дер Ляйен обладает «ДНК европейского сообщества», а консервативное польское издание Gazeta Polska назвала ее назначение «историческим выбором». Однако в самой Германии перспектива занятия соотечественником, вернее, соотечественницей впервые за полвека высшего поста в объединенной Европе вызвала далеко неоднозначную реакцию.

Начнем с того, что Урсула фон дер Ляйен является протеже Ангелы Меркель. По крайней мере, в нынешнем правительстве Германии она – единственная, кто работала во всех кабинетах Меркель, начиная с 2005 года. Однако это не помешало бывшему лидеру социал-демократов Мартину Шульцу назвать Урсулу «самым слабым министром правительства», а его коллеге Зигмару Габриэлю, бывшему вице-канцлеру, охарактеризовать ее выдвижение как «беспрецедентный акт политического надувательства».

«Зеленые» осудили выдвижение Урсулы фон дер Ляйен как «старомодную сделку в задней комнате». «Свободные демократы» оказались самыми политкорректными и просто подчеркнули, что она не самый лучший кандидат на этот пост. «Альтернативщики» из ультраправой «Альтернативы для Германии» сравнили ее выбор с «обманом избирателей». Даже Манфред Вебер, которого Ангела Меркель первоначально продвигала на пост президента ЕК, назвал выдвижение фон дер Ляйен «печальным днем для европейской демократии».

Социал-демократ Катарина Барли, ранее министр юстиции ФРГ, а сейчас новый вице-президент Европарламента, открыто заявила, что будет голосовать против бывшей коллеги по кабинету. За это ее похвалили ряд ведущих немецких СМИ, включая Süddeutsche Zeitung, назвавшее выбор Урсулы фон дер Ляйен «плохим». Журналисты, кстати, объяснили свою оценку: г-жа фон дер Ляйен, считает издание, такой плохой министр обороны, что давно должна была уйти в отставку.

«Она не сможет справляться задачами, стоящими перед президентом Комиссии», — уверена Süddeutsche Zeitung.

В довершение ко всему, Германия оказалась единственным из 28 членов Евросоюза, которая воздержалась при голосовании ее кандидатуры в Евросовете.

Однако даже самые рьяные критики Урсулы фон дер Ляйен вынуждены согласиться, что «внешне» она вполне соответствует требованиям, предъявляемым высокопоставленным еврочиновникам. У нее достаточный опыт административной работы на самом высоком уровне, она бегло говорит на английском и французском языках и обладает способностями дипломата. До 2013 года, когда ее назначили министром обороны ФРГ, она возглавляла не самые главные министерства (например, министерство по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи). Тогда она была не на виду и поэтому относительно редко подвергалась критике. С назначением в военное ведомство все изменилось. Достаточно сказать, что сейчас в рейтинге министров, составленном журналом Spiegel, г-жа фон дер Ляйен занимает второе место, но только с конца.

Ее защитники возражают, что пост главы хронически недофинансируемого министерства обороны Германии является одним из самых трудных в правительстве и что его не зря называют «креслом катапультой», потому что он поставил крест на карьерах не одного и не двух предшественников Урсулы. К тому же, она стала первым военным министром Германии в юбке.

Однако как минимум один громкий скандал, в котором фигурирует министерство обороны, напрямую связан с ней. Речь идет о расследовании парламентским комитетом обвинений в кумовстве, процветающем в военном ведомстве. Сын фон дер Ляйен работает в крупной консалтинговой компании McKinsey, которую министерство наняло для распределения контрактов на сотни миллионов евро.

Урсулу фон дер Ляйен также обвиняют в том, что, хотя она и начала давно назревшие реформы в вооруженных силах Германии, но вместо действительно серьезных проблем и вопросов — подготовки личного состава и снабжения бундесвера современной техникой, уделяла время и силы второстепенным проблемам, таким, как количество рабочих часов военнослужащих и организация детских садов. Это привело к тому, что она лишилась поддержки немецких военных.

«Мягко говоря, можно утверждать, что немецкие солдаты не чувствуют ее любви», — объяснил ситуацию авторитетный военный журналист Томас Виголд.

Пика напряженности отношения между министром и подчиненными достигли в 2017 году, когда она обвинила военных в том, что у них проблемы с мотивацией.

Впрочем, тот же Виголд, являющийся тоже критиком Урсулы, надо отдать ему должное, признает, что по сравнению с предшественниками она выглядит очень даже неплохо. По крайней мере, при ней вопрос финансирования бундесвера сдвинулся с мертвой точки. В мае, к примеру, она объявила о повышении расходов на оборону на 5 млрд евро — крупнейшем повышении после окончания холодной войны.