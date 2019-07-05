Путин посмертно присвоил звания Героев России четырём морякам-подводникам

Президент РФ Владимир Путин наградил посмертно моряков-подводников, которые погибли на глубоководном аппарате ВМФ РФ.

Согласно указу, который опубликован на официальном сайте Кремля, четверым из них присвоено звание Героев России – капитанам первого ранга Андрею Воскресенскому, Денису Опарину, Константину Сомову и капитану второго ранга Дмитрию Соловьеву.

Остальные погибшие подводники награждены Орденами мужества. Это капитаны первого ранга Владимир Абанкин, Сергей Данильченко, Денис Долонский, Константин Иванов и Николай Филин, капитан второго ранга Александр Авдонин, капитаны третьего ранга Виктор Кузьмин и Владимир Сухиничев, а также подполковник медицинской службы Александр Васильев и капитан-лейтенант Михаил Дубков.

Напомним, о трагедии, которая произошла 1 июля в Баренцевом море, стало известно 2 июля. Согласно неофициальной информации, пожар случился на глубоководной атомной подводной лодке АС-12, известной как «Лошарик», которая проводила работы по изучению придонного пространства в интересах ВМФ РФ.

По неустановленным пока причинам, на научно-исследовательском глубоководном аппарате вспыхнул пожар, в результате которого погибли 14 человек. Все они отравились продуктами горения. Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован, а остальные моряки спасены.