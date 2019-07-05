Раскрыт необычный секрет долголетия

Мэри Эмерсон – жительница Великобритании, которой недавно исполнилось 100 лет – раскрыла удивительный секрет своего долголетия. По словам женщины, до 100 лет она дожила благодаря жизнерадостному характеру, а также любимому блюду.

Как пишет Daily Mail, этим лакомством оказались… сосиски в тесте. При этом британка призналась, что всю свою жизнь она любила печь сосиски в тесте, а потом с большим удовольствием их съедать.

«Если честно, мне до сих пор это нравится делать, – рассказала женщина. – Хотя сейчас самой мне сложно их печь и мне требуется помощь. Больше всего я люблю готовить это чудесное блюдо со своей внучкой Наоми».

Также 100-летния жительница Великобритании рассказала, что редко болеет и почти не посещает врачей, так как всегда находится в позитивном настроении.

Наша справка

Мэри Эмерсон родилась недоношенной (раньше срока) в 1919 году. Медики предполагали, что девочка не проживёт и несколько дней. Однако на прошлой неделе она отметила свой 100-летний юбилей. Супруг долгожительницы скончался в 1976-м, после чего она стала жить одна. У женщины три внука и два правнука.