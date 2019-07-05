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Российские военные начали ответные маневры в зоне учения НАТО

Москва, 05.07.2019

Российские военные начали маневры в акватории Черного моря, где сейчас проходят военно-морские учения НАТО Sea Breeze. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Уточняется, что в учениях задействованы десантные корабли «Азов» и «Цезарь Куников». Также в маневрах принимают участие малые ракетные корабли «Орехово-Зуево» и «Мираж», ракетные катера «Ивановец», «Набережные Челны» и «Р-60».

Помимо учений в задачи российских военных входит наблюдение за кораблями НАТО, направляющимися на Украину для участия в маневрах Sea Breeze 2019, в Черном море.

По заявлению командования, экипажи проведут маневры, после чего военные потренируются в ракетных и артиллерийских стрельбах.

Напомним, совместные учения США и Украины проходят к данному моменту в акватории Черного моря. В маневрах задействованы около 30  кораблей стран НАТО.

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