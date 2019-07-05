Роструде разъяснили порядок оплаты замещающим отпускников работникам

В Роструде рассказали, что существует несколько вариантов замены работников, которые ушли в отпуск, пишет «Российская газета».

При этом труд сотрудников, которые работают за себя и отдыхающего коллегу должен быть оплачен, поскольку человек вынужден тратить дополнительное время по выполнению обязанностей отпускника, напомнили работодателям в ведомстве.

Работающего за двоих сотрудника можно оформить по временному переводу или совместительству. Также существует вариант совмещения обязанностей, когда сотрудник тратит на дополнительную работу оставшееся от основных обязанностей время. При большой загруженности всех сотрудников можно воспользоваться четвертым вариантом и принять на место отдыхающего сотрудника временного работника, рассказали в Роструде.

В ведомстве уточняют, что работа по совместительству оговаривается отдельным договором и не может длиться более четырех часов в день. Весь трудовой день сотрудник может посвящать работе по совместительству в случае, если он незагружен выполнением обязанностей по основному месту работы, а оплата труда должна быть пропорциональна отработанному времени или на условиях трудового договора.