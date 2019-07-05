СМИ сообщают о задержании шести сотрудников ФСБ

В Москве 4 июля задержаны шестеро сотрудников ФСБ РФ, среди которых сотрудники спецподразделения «Альфа», группы специального назначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ РФ.

По данным РБК, которое ссылается на свои источники в ведомстве, все они подозреваются в хищении 140 млн руб. в одной из кредитных организаций Москвы, название которой пока не называется.

При этом другой источник агентства утверждает, что речь идёт о хищениях на общую сумму в 170 млн руб.

В свою очередь источник «Ведомостей» сообщает, что задержанные сотрудники подозреваются в хищении более 100 млн руб. по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Собеседник издания также рассказал, что подозреваемые неформально сотрудничали с неким банком, руководство которого подозревается в операциях по обналичиванию крупных денежных средств.

Также отмечается, что в настоящее время в Центре специальных назначений ФСБ проводится проверка. Между тем, официального подтверждения этой информации от ФСБ не поступало.