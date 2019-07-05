Суд Швейцарии отказался поддержать Литву в газовом споре с РФ

Апелляционный суд Швейцарии принял решение не аннулировать решение Стокгольмского арбитража от 2016 года в пользу Литвы в споре с российским «Газпромом», сообщает на своем сайте министерство энергетики Литвы. Согласно решению трехлетней давности Литва не получит переплату в размере 1,5 млрд евро за проданный ей российский газ.

В ведомстве отметили, что дальнейшие шаги будут предприниматься после ознакомления с аргументацией решения.

Так или иначе, это плохие новости для Вильнюса, поскольку у правительства это прибалтийской страны была надежда на частичную или полную отмену решения арбитража, стоившего Литве 9 млн евро в споре г «Газпромом».

Вильнюс пытался добиться невыплаты этих 1,5 млрд евро, так как считал их переплатой за поставленный "Газпромом" в 2004-2012 годах газ.

Ранее юристы страны высказывали мнение, что отменить решение суда Стокгольма невозможно, а возможность носит скорее теоретический характер. Так и получилось: суд не усмотрел вины российской компании, но признал, что, владея акциями компании Lietuvos dujos, «Газпром» тем самым провоцирует конфликт интересов.