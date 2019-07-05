Вход/Регистрация Подписка

ЦБ пообещал проблемы региональным банкам

Москва, 05.07.2019
Замглавы Банка России сообщил о вероятности финансового оздоровления проблемных банков в регионах.
#Банковская система
#Экономика
  • ЦБ пообещал проблемы региональным банкам

Кто еще не оздоровился?

Артур Лебедев/ТАСС

Как заявил зампред Банка России Василий Поздышев в кулуарах Международного финансового конгресса, после волны оздоровления в крупных федеральных банках, подобные мероприятия вполне могут начать проводиться в регионах. Это может коснуться системно-значимых компаний, передает агентство ТАСС со ссылкой на слова финансового чиновника.

«Действительно, самые крупные проблемные банки уже финансово оздоровлены. Но реалии любой банковской системы таковы, что какой-либо из банков, не системно-значимый для страны, но системно-значимый для региона, будет нуждаться в плане финансового оздоровления», — отметил он. Но такое решение регулятора «не будет иметь тех масштабов, которые имели операции по оздоровлению в 2017 году», — подчеркнул зампред ЦБ.

Необходимая и вынужденная «расчистка» банковского сектора со стороны ЦБ в последние годы была масштабной, напоминает руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. Особенно это проявилось после кризиса 2014 г., когда банки накопили исключительно опасные «плохие долги» и «дыры» в капитале. Статистика числа отозванных лицензий такова, по данным ЦБ: 2013 год – 32,  2014 год – 86, 2015 год – 93, 2016 год – 97, 2017 год – 51, 2018 год – 60, 2019 год (на начало июля) – 14.

Острота проблемы, грозящая масштабным потрясением для банковской системы и всей экономики, в основном преодолена, считает эксперт. Подход ЦБ стал гибче, многие кредитные учреждения не прекращают деятельность, а получают возможности финансового оздоровления, прежде всего за счёт средств и управления самого регулятора. Однако проблемные банки остаются, работа ЦБ в данном плане далека от завершения.

По оценке рейтингового агентства S&P, доля проблемных кредитов в банках составила 16,7%, или 10,4 трлн руб. И по прогнозу агентства, будет снижаться медленно – до 16% в 2019 году и 15,5% в 2020 году

Поэтому вполне можно ожидать, говорит Марк Гойхман, что санация сектора будет продолжаться. Масштабы практики отзыва лицензий, вероятно, станут меньше, в большей степени продолжат применяться более мягкие методы оздоровления. Соответственно, опасности для клиентов  проблемных банков уменьшаются. Вкладчики подпадают под гарантированную систему страхования вкладов АСВ. К ней же были подключены в 2014 году счета ИП, а в 2018 году – средства малых предприятий и эскроу-счета дольщиков при жилищном строительстве. Но риски для бизнеса остаются. Опасность потери средств для компаний меньше в государственных банках  - как региональных, так и подразделениях сетевых учреждений всероссийского масштаба.

ЦБ занимается оздоровлением сектора уже много лет, и можно уже говорить о положительных итогах работы регулятора, соглашается эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. В стране почти не осталось откровенно мошеннических организаций, которые собирали средства населения, а потом доводили банк до банкротства, таким образом воруя деньги как у государства (АСВ), так и у обычных граждан.

Для добросовестных банков это крайне позитивное явление: рейтинговые агентства повышают оценки отечественной финансовой системе, население и компании с большей готовностью увеличивают объемы средств на депозитах и т.д. Так что, уверен Геннадий Николаев, число отозванных лицензий будет существенно меньше, чем в прежние годы: в 2018 году перестало работать 58 банков. Вполне возможно, что текущий год станет последним, когда подобные действия регулятора будут настолько масштабными. С 2013 года число кредитных организаций уменьшилось в два раза (с 1094 до 479 в 2019 году), а значит у ЦБ РФ остается все меньший простор для активных действий.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    ММК признан одной из самых прибыльных для инвесторов металлургических компаний в мире

    Флагман отечественной металлургии вошел в топ-5 лидеров отрасли по показателю совокупной акционерной прибыли

    «План Сатаны», или Здоровая еда будущего

    Во всем мире неуклонно растет потребление альтернативных продуктов на растительной основе — мяса, молока, сыра, масла

    «Норникель» показал истинное лицо

    Крупнейший в мире производитель палладия и никеля собрал пул экспертов и СМИ для презентации отчета в области устойчивого развития под названием «Новый «Норникель»: стратегия в действии»

    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.

    Почему важно делать новую бизнес-модель данных прямо сейчас?

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян
      Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян
    2. Гисметео, прогноз погоды на 14 дней: синоптики рассказали, когда в Россию вернётся лето
      Гисметео, прогноз погоды на 14 дней: синоптики рассказали, когда в Россию вернётся лето
    3. Курс доллара: Сбербанк сделал неожиданный прогноз по рублю
      Курс доллара
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама