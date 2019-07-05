ЦБ пообещал проблемы региональным банкам

Как заявил зампред Банка России Василий Поздышев в кулуарах Международного финансового конгресса, после волны оздоровления в крупных федеральных банках, подобные мероприятия вполне могут начать проводиться в регионах. Это может коснуться системно-значимых компаний, передает агентство ТАСС со ссылкой на слова финансового чиновника.

«Действительно, самые крупные проблемные банки уже финансово оздоровлены. Но реалии любой банковской системы таковы, что какой-либо из банков, не системно-значимый для страны, но системно-значимый для региона, будет нуждаться в плане финансового оздоровления», — отметил он. Но такое решение регулятора «не будет иметь тех масштабов, которые имели операции по оздоровлению в 2017 году», — подчеркнул зампред ЦБ.

Необходимая и вынужденная «расчистка» банковского сектора со стороны ЦБ в последние годы была масштабной, напоминает руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. Особенно это проявилось после кризиса 2014 г., когда банки накопили исключительно опасные «плохие долги» и «дыры» в капитале. Статистика числа отозванных лицензий такова, по данным ЦБ: 2013 год – 32, 2014 год – 86, 2015 год – 93, 2016 год – 97, 2017 год – 51, 2018 год – 60, 2019 год (на начало июля) – 14.

Острота проблемы, грозящая масштабным потрясением для банковской системы и всей экономики, в основном преодолена, считает эксперт. Подход ЦБ стал гибче, многие кредитные учреждения не прекращают деятельность, а получают возможности финансового оздоровления, прежде всего за счёт средств и управления самого регулятора. Однако проблемные банки остаются, работа ЦБ в данном плане далека от завершения.

По оценке рейтингового агентства S&P, доля проблемных кредитов в банках составила 16,7%, или 10,4 трлн руб. И по прогнозу агентства, будет снижаться медленно – до 16% в 2019 году и 15,5% в 2020 году

Поэтому вполне можно ожидать, говорит Марк Гойхман, что санация сектора будет продолжаться. Масштабы практики отзыва лицензий, вероятно, станут меньше, в большей степени продолжат применяться более мягкие методы оздоровления. Соответственно, опасности для клиентов проблемных банков уменьшаются. Вкладчики подпадают под гарантированную систему страхования вкладов АСВ. К ней же были подключены в 2014 году счета ИП, а в 2018 году – средства малых предприятий и эскроу-счета дольщиков при жилищном строительстве. Но риски для бизнеса остаются. Опасность потери средств для компаний меньше в государственных банках - как региональных, так и подразделениях сетевых учреждений всероссийского масштаба.

ЦБ занимается оздоровлением сектора уже много лет, и можно уже говорить о положительных итогах работы регулятора, соглашается эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. В стране почти не осталось откровенно мошеннических организаций, которые собирали средства населения, а потом доводили банк до банкротства, таким образом воруя деньги как у государства (АСВ), так и у обычных граждан.

Для добросовестных банков это крайне позитивное явление: рейтинговые агентства повышают оценки отечественной финансовой системе, население и компании с большей готовностью увеличивают объемы средств на депозитах и т.д. Так что, уверен Геннадий Николаев, число отозванных лицензий будет существенно меньше, чем в прежние годы: в 2018 году перестало работать 58 банков. Вполне возможно, что текущий год станет последним, когда подобные действия регулятора будут настолько масштабными. С 2013 года число кредитных организаций уменьшилось в два раза (с 1094 до 479 в 2019 году), а значит у ЦБ РФ остается все меньший простор для активных действий.