«Украина замёрзнет»: «Нафтогаз» предупредил о риске техногенной катастрофы

Андрей Коболев – глава «Нафтагаза» – заявил, что Украина может замёрзнуть, если к началу отопительного сезона не будет накоплено 20 млрд кубометров газа. По его мнению, только такое количество «голубого топлива» позволит предстоящей зимой выжить стране при остановке РФ транзита, передаёт РБК.

Он также напомнил, что в настоящее время в хранилищах находятся 13,8 млрд кубометров газа. Поэтому, чтобы успеть накопить 20 млрд до 15 октября 2019 года потребуется ежедневно закачивать около 60 млн кубометров, а это, как он подчеркнул очень много.

«Повторю ещё раз, если мы не успеем закачать 20 млрд кубов газа до 15 октября – это колоссальный риск техногенной катастрофы для Украины. Скажу более – страна просто замёрзнет», – резюмировал Коболев, добавив, что спасти ситуацию может только отсрочка выплат дополнительных дивидендов «Нафтогазом» правительству Украины.

Напомним, контракт между российской компанией «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» на транзит газа из РФ заканчивает в конце этого года. В этой связи «Нафтогаз» планирует обратиться в международный суд с требованием о компенсации.



