В Амстердаме собираются закрывать «Квартал красных фонарей»

«Зеленые» против «красного»

Амстердам рискует лишиться одной из главных своих достопримечательностей – знаменитого «Квартала красных фонарей», места сосредоточения публичных домов. Инициатором закрытия является градоначальник, первый в многовековой истории города мэр женщина. Фемке Халсема, бывший лидер голландской партии «Зеленых», объявила войну торговле людьми, к которой приравнивает проституцию.

Однако ей необходимо преодолеть нешуточное сопротивление представительниц древнейшей профессии, которые, естественно, не хотят лишаться источника существования. Они жестко критикуют бургомистра в юбке, занявшего свой пост в прошлом году, за «крамольную» мысль о том, что Амстердаму следует всерьез задуматься о красном квартале без женщин легкого поведения.

Критики мэра недавно создали некоммерческую организацию Red Light United. Эта организация, естественно, выступает за сохранение за красным кварталом его прежнего профиля. Недавно ее представители провели опрос. Они утверждает, что 90% из 170 опрошенных женщин, работающих в красном квартале, не хотят из него уходить.

В заботе о клиенте

«Представительницы сексиндустрии тоже люди и тоже имеют право на свое рабочее место, — заявила в интервью газете Het Parool представительница организации под псевдонимом Фокси. — О смене рабочих мест не может идти и речи, потому что в таком случае клиенты не будут знать, где искать представительниц сексиндустрии».

Запрет сексбизнеса в красном квартале является одним из средств борьбы мэра Халсема против торговли людьми и с наплывом туристов. Окончательное решение будет принято к концу лета городскими законодателями.

«Много лет считалось, что моряки, возвращаясь из дальних плаваний, идут в красный квартал, чтобы отдохнуть с «крепкой» голландкой, — объясняет мэр Халсема. — Однако сейчас ситуация коренным образом изменилась. Сейчас этим бизнесом занимаются преимущественно иностранки и мы не знаем, как они сюда попали. Торговля людьми процветает в самом красивом и одном из старейших районов города. Это неприемлемо».

Поиск демократичного решения

По словам Халсема, женщины, сидящие в 330 окнах-витринах красного квартала, стали еще одной достопримечательностью Амстердама и притягивают толпы туристов. Мэр хочет не только защищать этих женщин, которых туристы обзывают неприличными словами и которых они часто фотографируют без разрешения, но и бороться с криминалитетом, занимающимся сексиндустрией. Нельзя забывать и о местных жителях, которым красный квартал доставляет немало неудобств, включая бытовые в виде шума и грязи.

Столкнувшись с сопротивлением, мэр Халсема говорит, что в конце концов можно красный квартал и не закрывать полностью, а только, к примеру, закрыть сами красные окна. Есть даже парадоксальное, на первый взгляд, предложение – наоборот открыть больше окон, чтобы повысить предложение и понизить спрос. Для защиты покоя амстердамцев, проживающих рядом с красным кварталом, предлагается установить на улицах, ведущих в красный квартал, турникеты.

Окончательное решение о судьбе красного квартала будет в конце лета принимать городской совет. 10 из 45 его членов – зеленые, выступающие за полное очищение знаменитого красного квартала от сексиндустрии. У зеленых большинства в совете нет, но они договорились о поддержке с либеральной группой D66 и социалистами.

Фемке Халсема понимает, что сексиндустрия в центре города имеет многовековые традиции. Она считает, что в случае закрытия красного квартала недемократично лишать представительниц древнейшей профессии права работать в Амстердаме. Возможно, им придется переехать в другие районы города. Как один из вариантов в мэрии рассматривают возможность открытия так называемых «секс-гостиниц», где женщины легкого поведения будут снимать комнаты и куда будут ходить только те люди, кому нужны их услуги.