В Кремле прокомментировали расследование Ивана Голунова

Расследование по делу журналиста Ивана Голунова является прерогативой специальных служб, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о проведении расследования по фактам, которые сообщает в своем материале журналист Иван Голунов о похоронном бизнесе в России.

«Безусловно, этот материал был достаточно широко опубликован, и, конечно, мы с ним ознакомились», - рассказал Песков.

Он также упомянул, что ознакомиться с данным материалом были и возможности у спецслужб.

«В дальнейшие действия, это прерогатива тех самых ведомств», - продолжил Песков.

Напомним, журналист Иван Голунов был освобожден из-под домашнего ареста 5 июня по причине прекращения против него дела о сбыте наркотиков, в котором его обвиняли ранее. Позже из-за «отсутствия предмета обжалования» Мосгорсуд принял решение не отменять постановление суда первой инстанции о домашнем аресте журналиста.