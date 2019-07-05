В России нашли способ увеличить пенсию

В Национальной ассоциации пенсионных фондов заявили, что участие граждан России в корпоративных программах негосударственного пенсионного обеспечения поможет увеличить пенсию до 56% от утраченного заработка. Но для этого необходимо включить в программу ряд льгот, пишет газета «Известия».

Руководитель НАПФ Константин Угрюмов, уверен, что при разумной реформе в ряды участников НПО можно привлечь до 15 млн человек.

Так директор, в качестве основного изменения, предлагает софинансирование, согласно которому по 2% в счет будущей пенсии вносят работник и работодатель, а еще по 1% добавляет государство.

В ассоциации подчеркивают, что при данной системе власти должны освободить от уплаты налога на доходы физических лиц выплаты по НПО.

При наличии договора с независимой пенсионной организацией пенсионные взносы компаний должны быть освобождены и от налога на прибыль, продолжил Угрюмов.

Ранее стали известны результаты опроса Роструда об отношении россиян к работе после выхода на пенсию. Результаты показали, что большинство граждан России собираются продолжить свою трудовую деятельность и после достижения пенсионного возраста.