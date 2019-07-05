В СБУ утверждают, что поймали агента российской разведки

В Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили о задержании гражданина «самостийной», который занимался шпионской деятельностью в пользу иностранного государства. При этом утверждается, что сотрудник одного из предприятий государственного концерна «Укроборонпром», якобы работал на военную разведку России.

Отмечается, что СБУ совместно с главным следственным управлением СБ задержали «российского шпиона», который якобы направлялся в Воронеж на встречу со своим куратором, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Другие подробности пока не сообщаются.