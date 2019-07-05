Виды и особенности конструкций пожарных лестниц

Изготовление пожарных лестниц включает в себя пристроенные к стенам зданий (стационарные) и переносные лестницы. Стационарные лестницы могут быть расположены внутри или снаружи здания. Кроме того, существуют условно-наружные стационарные лестницы, которые располагаются в отдельной пристройке к зданию.

Для эвакуации людей используются маршевые лестницы, которые могут находиться внутри или снаружи здания. Помимо маршевых лестниц, существуют вертикальные наружные лестницы, по которым пожарные взбираются на верхние этажи. В таких конструкциях маршевые площадки отсутствуют. Установка маршевых лестниц осуществляется в зданиях высотой более двадцати метров. Площадки маршей предназначены для отдыха спасающихся людей, оценки ими сложившейся ситуации, выполнения определенных действий. Минимальная ширина ступеней маршевого типа – двадцать пять сантиметров. Ширина марша подбирается в соответствии с типом здания. В домах престарелых, больницах, детсадах и других зданиях класса Ф 1.1 минимально допустимая ширина марша составляет сто тридцать пять сантиметров. При необходимости вывода с этажей здания больше двухсот человек пожарные марши должны иметь ширину не менее ста двадцати сантиметров. Если лестница предназначена для эвакуации одного-двух человек, то вполне достаточно ширины семьдесят сантиметров. Во всех других случаях стандартная ширина марша равна девяноста сантиметрам. Согласно общим правилам, лестничная площадка должна иметь длину не менее одного метра и ширину, равную ширине марша или превышающую ее.

Предназначение вертикальных лестниц заключается в облегчении возможности подняться на крышу здания при аварии, пожаре или для проведения ремонта. Она оказывается незаменимой в тех случаях, когда возможность подъезда машины к зданию отсутствует. Вертикальная пожарная конструкция представляет собой две расположенные параллельно по отношению друг к дружке балки, которые жестко скреплены с расположенными между ними ступенями. Существует две разновидности вертикальных лестниц: без ограждения (они используются в зданиях высотой менее шести метров) и с ограждением (они используются в зданиях высотой более шести метров). Минимальная дистанция между ступенями составляет тридцать пять сантиметров.

Назначение вертикальных пожарных лестниц состоит не в эвакуации людей, а в предоставлении возможности пожарным подняться на верхние этажи для тушения пламени снаружи, а также для сотрудников аварийных служб.