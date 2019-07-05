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ВСК улучшила свои позиции в версии Fitch

Москва, 05.07.2019

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг Страхового дома ВСК на уровне BB− и пересмотрело прогноз по рейтингу — теперь он «стабильный». Пересмотр прогноза отражает предположение Fitch, что ВСК более не будет нести риски, связанные со страхованием гражданской ответственности застройщиков (ГОЗ), после того как в силу вступил федеральный закон от 27 июня 2019 года № 153-ФЗ «О признании утратившими силу отдельных положений статьи 25 Федерального закона “О публично-правовой компании по защите прав граждан — участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ”».

Согласно нормам указанного федерального закона, страхование ГОЗ как институт прекращает свое действие, а действие договоров страхования за исключением тех, по которым наступил страховой случай и предъявлено требование о выплате возмещения, будет прекращено. Незаработанная страховщиком премия подлежит перечислению в Фонд защиты дольщиков в течение 40 рабочих дней со дня вступления закона в силу.

«Миссия компании — поддержка и защита граждан и бизнеса. оказавшихся в сложной ситуации. Мы крайне ответственно относимся ко всем обязательствам компании, профессиональному и честному урегулированию страховых событий. По договорам ГОЗ выплачено страховых возмещений на сумму порядка миллиарда рублей. В ходе урегулирования компания оказывала всю необходимую консультационную и психологическую помощь своим клиентам», — отметил председатель совета директоров ВСК Сергей Цикалюк.

ВСК стабильно входит в топ-10 крупнейших российских страховщиков. По итогам первого квартала 2019 года капитал группы ВСК вырос на 8%, до 28,6 млрд рублей, активы — до 138 млрд, а прибыль составила 1,7 млрд рублей.

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