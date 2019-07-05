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Высокий суд Лондона арестовал деньги «Газпрома» по иску Украины

Москва, 05.07.2019
  • Высокий суд Лондона арестовал деньги «Газпрома» по иску Украины

Александр Демьянчук/ТАСС

Высокий суд Лондона арестовал 145 млн долл. дивидендов от Nord Stream 2 AG – оператора «Северного потока-2» – при их выплате «Газпрому» по иску украинского «Нафтогаза».

Как говорится в сообщении, размещённом на сайте газовой компании «самостийной», суд также обязал «Газпром» при принятии новых решений акционерами Nord Stream 2 о выплате дивидендов получать согласие «Нафтогаза» или суда. При этом отмечается, что данное решение суд вынес ещё 11 июня 2019 года, учитывая «продление сроков рассмотрения апелляции на решение Стокгольмского арбитража и вероятные дополнительные проценты по долгу, которые «Газпрому» придётся заплатить «Нафтогазу».

Напомним, Стокгольмский арбитраж в 2017 и 2018 годах вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа. При этом «Газпром» обязан выплатить «Нафтогазу» более 2,56 млрд. долл. Это решение российской стороной было обжаловано. Летом 2018 года «Нафтогаз» в качестве принудительного взыскания этих средств начал арестовывать активы «Газпрома» сразу в нескольких странах, в том числе в Великобритании, Швейцарии и Нидерландах. В ответ на это «Газпром» предложил Украине пойти на мировую. Однако Киев данное предложение отверг.

 

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