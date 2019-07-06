Американский журналист восхитился Крымом

Американский журналист Джефф Опдайк, который недавно побывал в Крыму, остался в восторге от полуострова. О свои впечатлениях он написал в газете Los Angeles Times. По его словам, Крым – одно из самых красивых мест, которые он видел в своей жизни.

«Я подумал, что это место на удивление, красиво, – подчеркнул Опдайк. – Поэтому я решил предложить материал об этой уникальной части мира».

При этом сам Крым журналист назвал «плодом любви гористой Калифорнии и прибрежной Ирландии» и призвал своих соотечественников посетить полуостров.

«Лучше всего в Крым добираться через Москву, чтобы поменять доллары на рубли. Вы должны помнить, что на полуострове не действуют западные международные платежные системы», – пояснил он.

Также американский журналист признался, что сожалеет, что его статья, в которой он просто делится своими впечатлениями о красотах Крыма обрела политическое звучание.

«Я ужасно сожалею, что сюда вмешалась политика. Честно скажу, что не ожидал такого», резюмировал Опдайк, добавив, что путешествия должны быть выше политики.

Напомним, статья Джефф Опдайка вызвал бурю возмущения на Украине. Пользователи соцсетей обвинили американца в том, что он написал заказную статью за деньги российских властей. Сам Опдайк отверг все обвинения в свой адрес, назвав их абсурдными.