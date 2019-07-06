Сможет ли Зеленский получить власть

Болезненные неудачи

Через две недели, 21 июля, на Украине состоятся досрочные парламентские выборы. Часто местные политологи характеризуют выборы в Верховную Раду как «третий тур президентских выборов». Три месяца назад Владимир Зеленский с разгромным счетом победил действующего президента Украины Петра Порошенко во втором туре, но так и не получил реальной власти.

Например, Конституция Украины гласит, что президент представляет государство в международных отношениях, осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства, ведет переговоры и заключает международные договоры Украины. Однако министр иностранных дел Украины Павел Климкин, являющийся креатурой экс-президента Петра Порошенко, считает, что вправе действовать самостоятельно.

Между Зеленским и Климкиным разгорелся нешуточный скандал по вопросу освобождения украинских военных моряков, задержанных российскими пограничниками после инцидента в Керченском проливе 24 ноября 2018 года. Климкин, без согласования с Зеленским послал ноту МИД России, в которой отверг российские предложения по освобождению украинских моряков. После публичной критики президента Климкин заявил, что «у меня есть свое видение, но я не знаю, как видит эти дела команда Зеленского». В результате подобного рода действий Зеленский лишен возможности реализовывать свои властные полномочия, прямо прописанные в Конституции.

Зеленскому при помощи скандала и при содействии премьер-министра Украины Владимира Гройсмана удалось спровадить Климкина в «отпуск». Уволить Климкина Зеленский пытался дважды – 11 июня и 2 июля президент вносил в Верховную Раду представление об увольнении Климкина с должности главы МИД, но не получил согласия парламента.

Ранее Зеленский пытался уволить и премьера Гройсмана, но не получил согласия Верховной Рады. Та же проблема возникла с генпрокурором, министром обороны и главой Службы безопасности Украины – Верховная рада не дает согласия на их увольнение. Депутатов, не желающих идти навстречу Зеленскому, легко понять, поскольку о роспуске парламента новый президент заявил еще во время инаугурационной речи.

Победа партии Зеленского «Слуга народа» на парламентских выборах даст не только возможность принимать законы и сменить руководство «силового блока», но и сформировать свое правительство. Однако формального первого места на выборах не достаточно. Проигравшие партии могут объединиться и создать правящую коалицию. Для партии Зеленского желательно получить большинство из 450 мест в парламенте.

Премьерный показ

Сегодня за партию «Слуга народа» готовы проголосовать 42,3% избирателей. На втором месте партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 13,4%, далее идут «Европейская Солидарность» Петра Порошенко — 8,3%, партия «Голос» Святослава Вакарчука — 7,2% и «Батькивщина» Юлии Тимошенко с 7,2% голосов, остальные партии не преодолевают проходного барьера в 5%. Таким образом все партии, со второго по пятое место, набирают в совокупности лишь 36,1% голосов. Однако на Украине лишь половина парламента избирается по партийным спискам, а вторая — по мажоритарным округам.

42,3% «Слуги народа» гарантируют партии лишь 120 депутатских мандата из 226, необходимых для парламентского большинства. Сколько депутатских мест смогут взять представители Зеленского по мажоритарным округам, не может предсказать никто.

Социологи заверяют, что бренд «Слуга народа» автоматически добавляет никому не известному кандидату около 40% голосов. Но воспользоваться раскрученным названием «Слуги народа» стремятся так же и кандидаты, не имеющие отношения к партии Зеленского. В ход идет регистрация ООО, ЧП и даже благотворительных фондов под названием «Слуга народа».

Помимо любви избирателей к Зеленскому на местном уровне существует своя индивидуальная специфика. Например, какой-нибудь директор крупного предприятия построил парк или покрасил забор и местное население не в силах устоять от соблазна сделать его своим представителем в законодательном органе власти.

В случае, если представителям «Слуги народа» не удастся набрать в мажоритарных округах дополнительные 105-110 мандатов, придется делиться властью с кем-то из партий «второго эшелона». «Оппозиционная платформа — За жизнь» после антироссийских заявлений Зеленского не пойдет с ним на союз, да и сам президент заявлял о неготовности объединяться с этой политической силой. «Европейская Солидарность» Петра Порошенко поддерживает антироссийские высказывания Зеленского, но слишком токсична из-за коррупционных скандалов, сопровождавших экс-президента. К тому же, с этой партией и ее лидером у Зеленского исконная вражда, хотя политики способны закрывать глаза на такие вещи.

Партии «Голос» и «Батькивщина» не только имеют равную поддержку избирателей — 7,2% голосов, но и одинаковые амбиции лидеров. Святослав Вакарчук и Юлия Тимошенко готовы на союз с Зеленским и оба хотят быть премьер-министрами. В отношении премьерства опытнее дама — Юлия Владимировна уже дважды занимала этот пост. К крупным недостаткам Тимошенко, с точки зрения Зеленского, можно отнести известную ее особенность: заняв премьерский пост, она в грош не ставит мнение действующего президента по любому вопросу.

Святослав Вакарчук, лидер рок-группы «Океан Эльзы» просто странный тип, от которого непонятно, чего ожидать. В 2007 году Вакарчук уже избирался депутатом Верховной Рады от партии президента Виктора Ющенко «Наша Украина», но через год народный избранник отказался от депутатского мандата. По словам Святослава Вакарчука, в парламенте все было не так, как он ожидал. Чего от него ждать в премьерском кресле, и вовсе не понятно.

Кого из этих двух персонажей предпочтет Зеленский, если ему предстоит создавать коалицию, не известно, но скучно президенту Украины не будет ни с одним из них. Что касается собственного выбора Зеленского, если он будет волен выбирать премьер-министра без оглядки на партнеров, то это тема отдельная.