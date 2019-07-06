Стало известно, когда начнётся финальная стадия испытаний комплекса «Сармат»

Дмитрий Рогозин – генеральный директор «Роскомоса» – рассказал журналистам, когда начнётся финальная стадия испытаний комплекса «Сармат». По его словам, завершающая стадия начнётся в конце 2020 года. При этом Рагозин подчеркнул, что в настоящее время уже проводятся огневые испытания, передаёт РИА Новости.

«К концу этого года значительную часть огневых испытаний мы завершим. А уже к концу 2020 году должны выйти на завершающую стадию лётных испытаний», – резюмировал глава «Роскосмоса», добавив, что работы по комплексу «Сармат» проводятся строго по графику.

Наша справка

«Сармат» – перспективный российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). Серийное производство МБР «Сармат» планируется начать на Красноярском машиностроительном заводе в 2021 году. Предположительно, первый полк, оснащённый такими ракетами, встанет на боевое дежурство также в 2021 году.