Вход/Регистрация Подписка

Стало известно, когда начнётся финальная стадия испытаний комплекса «Сармат»

Москва, 06.07.2019
  • Стало известно, когда начнётся финальная стадия испытаний комплекса «Сармат»

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Дмитрий Рогозин – генеральный директор «Роскомоса» – рассказал журналистам, когда начнётся финальная стадия испытаний комплекса «Сармат». По его словам, завершающая стадия начнётся в конце 2020 года. При этом Рагозин подчеркнул, что в настоящее время уже проводятся огневые испытания, передаёт РИА Новости.

«К концу этого года значительную часть огневых испытаний мы завершим. А уже к концу 2020 году должны выйти на завершающую стадию лётных испытаний», – резюмировал глава «Роскосмоса», добавив, что работы по комплексу «Сармат» проводятся строго по графику.

Наша справка

«Сармат» – перспективный российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). Серийное производство МБР «Сармат» планируется начать на Красноярском машиностроительном заводе в 2021 году. Предположительно, первый полк, оснащённый такими ракетами, встанет на боевое дежурство также в 2021 году.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    ММК признан одной из самых прибыльных для инвесторов металлургических компаний в мире

    Флагман отечественной металлургии вошел в топ-5 лидеров отрасли по показателю совокупной акционерной прибыли

    «План Сатаны», или Здоровая еда будущего

    Во всем мире неуклонно растет потребление альтернативных продуктов на растительной основе — мяса, молока, сыра, масла

    «Норникель» показал истинное лицо

    Крупнейший в мире производитель палладия и никеля собрал пул экспертов и СМИ для презентации отчета в области устойчивого развития под названием «Новый «Норникель»: стратегия в действии»

    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.

    Почему важно делать новую бизнес-модель данных прямо сейчас?

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян
      Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян
    2. Курс доллара: Сбербанк сделал неожиданный прогноз по рублю
      Курс доллара
    3. Курс доллара: рубль посыпался на неожиданных новостях из США
      Курс доллара: рубль посыпался на неожиданных новостях из США
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама