В Петербурге проходит церемония похорон погибших моряков-подводников

На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга началась церемония похорон российских моряков-подводников, которые трагически погибли на глубоководном аппарате в Баренцевом море. Траурная церемония началась с гражданской панихиды и проходит в закрытом режиме, передаёт РИА Новости.

В ней принимают участие члены командования ВМФ во главе с главкомом Николаем Евменовым, а также представители Минобороны РФ и городской администрации. У всех у них в руках красные гвоздики, у родственников – венки. По словам корреспондента агентства, несмотря на выставленную охрану у главного входа, само кладбище на время похорон остаётся открытым.

Решение о том, что все 14 погибших моряков-подводников будут похоронены на Серафимовском кладбище рядом с мемориалом погибших на подводной лодке «Курск» было принято на правительственном уровне.

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1 июля в Баренцевом море на глубоководной атомной станции АС-31, проводившей работы по изучению придонного пространства в интересах ВМФ РФ, произошёл пожар, в результате которого погибли 14 человек. Все они отравились продуктами горения. Остальные моряки были спасены. 5 июля президент РФ Владимир Путин наградил посмертно четверых погибших званием Героев России, ещё 10 моряков-подводников награждены посмертно Орденами мужества.