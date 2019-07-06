В Совете Федерации оценили угрозу техногенной катастрофы на Украине

Алексей Пушков – член комитета по обороне и безопасности верхней палаты российского парламента – прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о вероятной техногенной катастрофе, которая может произойти на Украине.

По мнению сенатора, газовая компания «незалежной» намеренно разрушила отношения с российским «Газпромом», чтобы потом выглядеть в глазах граждан Украины спасителем нации, передаёт РИА Новости.

Пушков также отметил, что в «Нафтогазе» вообще не способны решить данную проблему, так как те, кто возглавляет эту компанию, только и могут, что провоцировать конфликты да выдвигать ультиматумы.

«Так, что нынешний «Нафтогаз» проблему точно не решит. А вот конфликт устроить – это пожалуйста. А потом начинают хвалиться «победой» в Стокгольмском арбитраже. При этом ни копейки они пока так и не получили. Поэтому, почти уверен, что их выгонят, но уже будет слишком поздно и не спасёт украинскую ГТС», - резюмировал член Совфеда.

Напомним, ранее сообщалось, что глава «Нафтагаза» Андрей Коболев заявил, что Украина может замёрзнуть, если к началу отопительного сезона не будет накоплено 20 млрд кубометров газа. По его мнению, только такое количество «голубого топлива» позволит предстоящей зимой выжить стране при остановке РФ транзита.