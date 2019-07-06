Во Франции призвали поддержать «Северный поток-2»

Себастьян Кошар – бывший сотрудник генеральной дирекции казначейства Франции, экс-глава департамента по связям с правительственными структурами BNP Paribas – сделал важное заявление по проекту газопровода «Северный поток-2», подчеркнув его значимость для всей Европы.

По его словам, прекращение контракта на транзит газа между РФ и Украиной, которое может произойти уже в конце 2019 года, приведёт к очень существенному газовому кризису на территории всего Старого Света. Также он считает, что перебои в поставках «голубого топлива» вызовут чувствительный скачок цен на него, пишет L'Opinion.

Единственной проблемой Кошар называет противодействие со стороны Вашингтона, что может негативно сказаться на отношениях между ЕС и США. При этом он почеркнул, что Евросоюзв нельзя полагаться на поставки американского газа.

«Приобретение сжиженного газа у США никак не поможет решить проблему, так как повлечёт за собой большие финансовые траты на покупку и транспортировку», – убеждён Кошар.

При этом он отметил, что «Северный поток-2» позволит поставлять российский газ напрямую европейскому потребителю, и что самое важное – безопасным, конкурентоспособным и экологически чистым способом. Кроме того, Кошар призвал страны Европы всячески содействовать заключению соглашения между РФ и Украиной.