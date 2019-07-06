Зеленский попросит Трампа остановить «Северный поток-2»

Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой во Львоской области, где лично представил нового главу региона - Маркияна Мальского. В ходе встречи с местными чиновниками украинскому лидеру был задан вопрос о его шагах по противодействию строительства газопровода «Северный поток – 2», который лишит Украину монополии на транспортировку российского газа в Европу. Президент ответил, что в Европе вопрос строительства газопровода «уже решен» и все страны, кроме Дании, поддерживают его строительство.

«Единственное решение этого вопроса – у меня будет встреча в США с Дональдом Трампом. Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины» - заявил Зеленский.

Напомним, что 1 июня этого года влиятельный украинский еженедельник «Зеркало недели» сообщил, что Зеленский получил приглашение от президента США Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом. Но приглашение было оговорено одним условием - визит в США должен состояться уже после встречи президентов США и России, во время саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке.

Администрация президента Украины спустя три дня подтвердила факт приглашения, но по поводу сроков визита Зеленского в США ответила уклончиво. Теперь, когда встреча лидеров РФ и США в Осаке состоялась, Зеленский вновь засобирался в Вашингтон.