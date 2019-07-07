«Это давление на Европу»: Пушков о резолюции ОБСЕ по «Северному потоку-2»

Алексей Пушков – председатель временной комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ верхней палаты российского парламента – прокомментировал принятие комитетом по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) резолюции против «Северного потока-2».

По его мнению, этот документ подготовленный с учетом поправок США, Канады и Литвы, является попыткой оказания давления на страны Европы, которые заинтересованы в реализации проекта этого газопровода. При этом российский сенатор пояснил, что речь идёт прежде всего о таких странах, как ФРГ и Австрия, передаёт РИА Новости.

«Эта резолюция в очередной раз показывает, что противники «Северного потока-2» во главе с Вашингтоном не собираются складывать оружие. Это попытка оказать давление на те европейские страны, которые заинтересованы в газопроводе», – резюмировал Пушков, подчеркнув, что практическое значение этого документа ничтожно.

Ранее сообщалось, что по мнению главы комитета Совфеда по международным делам верхней Константина Косачёва, евроатлантическое сообщество, принимая такие решения, просто «убивает ОБСЕ через её Парламентскую ассамблею».

Напомним, 7 июля комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против «Северного потока-2» и «Турецкого потока», согласно которой участников ОБСЕ призвали воздержаться от использования энергетических ресурсов как инструмента политического давления на зависящие от них государства.