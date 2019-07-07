Гисметео, прогноз погоды на неделю: прогноз опять неутешительный

Погода продолжает преподносить неприятные сюрпризы жителям Русской равнины. Ранее синоптики уже предупреждали, что климатическая осень, наступившая в большинстве регионов России в середине лета, сохранится как минимум до конца июля. Поэтому никаких неожиданностей и на предстоящей неделе ждать также не приходится.

Прогноз погоды на неделю в центре Европейской части России

Так, в Воронежской области, как прогнозирую в Гисметео, в ближайшие 7 дней сохранится прохладная, пасмурная погода. Под влиянием малоподвижного циклона, чьё господство распространилось сейчас на всю Европейскую часть страны, средняя температура составит плюс 20-23, ожидаются дожди, местами сильные. Немного прохладнее в соседних Липецкой и Тамбовской областях – плюс 19-22. Здесь также облачно, осадки и усиление ветра, местами грозы. В Курской области на всю неделю зарядит сильный дождь, при высокой влажности и пониженном атмосферном давлении воздух прогреется максимум до 18-20 градусов выше нуля.

Гиметео. Прогноз погоды в Москве на 7 дней

В Москве температурный фон на предстоящей неделе будет по-прежнему ниже климатической нормы. В период с 8 по 14 июля термометры покажут плюс 15-21. Самым тёплым в ближайшие 7 дней станет понедельник, 8 июля. По прогнозу Гисметео, завтра воздух может прогреться до 21 градуса выше нуля. Благодаря почти полному отсутствию ветра такая температура будет ощущаться как плюс 22-24.

Однако уже со вторника, 9 июля атлантический циклон снова напомнит о себе осадками и пусть незначительным, но всё-таки похолоданием. 9-11 июля прогнозирует плюс 18-20, по области 16-18, возможно усиление юго-восточного ветра до 8-10 метров в секунду. В пятницу, 12 июля всё также пасмурно и дождливо. Столбики термометров в ночные часы опустятся до 10-12, днём не поднимутся выше 16-18. В субботу и воскресенье переменная облачность, кратковременные осадки. Ночью по-осеннему холодно – всего 9-11 градусов выше нуля. Днём максимум плюс 15-17.

Также специалисты Гисметео напоминают, что из-за мощного циклона, который никак не хочет покидать пределы столицы, всё неделю на территории региона сохранится повышенная влажность и низкое атмосферное давление – его показатели составят 736-738 мм ртутного столба.

Что делать при плохом самочувствии в период низкого атмосферное давления?

При низком атмосферном давлении даже здоровые люди, не имеющие проблем со здоровьем могут почувствовать себя неважно. Это выражается в повышенной сонливости и снижении работоспособности. Кроме того, возможно ухудшение работы желудочно-кишечного тракта. Из-за того, что низкое атмосферное давление влияет на количество кислорода в воздухе, становится труднее дышать. Это приводит к учащенному дыханию, развивается кислородное голодание организма. В свою очередь это становится причиной обмороков, а также обострений хронических заболеваний. У некоторых людей могут начаться очень сильные головные боли, появиться слабость и депрессия, а также пропасть аппетит.

В этой связи рекомендуется в течение дня употреблять больше жидкости. Очень важно строго соблюдать режим труда и отдыха, принимать контрастный душ, чаще проветривать помещения, проводить пешие прогулки и по возможности заниматься делать несложные физические упражнения.