У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение, возможно цунами

У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0 баллов.

Согласно информации, которую распространило Национальное управление метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG), возможно возникновение цунами.

При этом отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 36 км. Эпицентр подземных толчков, которые были зафиксированы в 18:08 мск, располагался в 120 км от города Тернате.

Другие подробности о стихии пока не сообщаются. Также неизвестно, какие острова Индонезии может затронуть возможное цунами и ожидается ли оно в туристических зонах, где сейчас находятся отдыхающие из разных стран мира, в том числе и из России.