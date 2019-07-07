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В ОБСЕ приняли резолюцию против «Северного потока-2»

Москва, 07.07.2019
  • В ОБСЕ приняли резолюцию против «Северного потока-2»

Cудно Pioneering Spirit ведет укладку газопровода в шведских территориальных водах

© nord-stream2.com

В комитете по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняли резолюцию против «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Согласно этому документу, участников ОБСЕ призвали воздержаться от использования энергетических ресурсов как инструмента политического давления на зависящие от них государства.

При этом строящиеся газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток» названы потенциальными средствами политического и экономического давления. Отмечается, что соответствующую резолюцию подготовила Литва с поправками, которые в итоговый документ внесли представители США и Канады, передаёт РИА Новости.

По мнению главы комитета по международным делам верхней палаты российского парламента Константина Косачёва, евроатлантическое сообщество, принимая такие решения, просто «убивает ОБСЕ через её Парламентскую ассамблею».

«Они лишают смысла деятельность организации, – цитирует сенатора RT. – Получается, что никакой пользы от дискуссий в рамках ПА ОБСЕ вообще нет. Также, как и нет смысла в принятии вот этой резолюции».

Как пояснил Косачёв, никакого практического значения данный документ не имеет. Просто все ещё раз услышали точку зрения НАТО по «Северному потоку-2».

«Парламентская ассамблея вновь дискредитирована. К сожалению, она упустила возможность найти какие-то точки соприкосновения, решения которые бы отвечали интересам всего континента, а не отдельно взятой группе стран», – резюмировал Косачёв.

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