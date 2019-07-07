В Росстате назвали самые подорожавшие в прошлом году продукты

В Федеральной службе государственный статистики (Росстате) назвали самые подорожавшие по итогам 2018 года продукты. Согласно исследованию, которое провели специалисты службы, установлено, что самый большой скачок цен произошёл на пшено и капусту.

В частности, стоимость пшена выросла на 73,6%, капуста подорожала на 72,8%, что более чем в 17 раз выше уровня инфляции, передаёт РБК.

При этом повышение цен на пшено эксперты объясняют резким сокращением посевных площадей проса, так как пшено уже давно не пользуется популярностью у потребителей.

«Почётное» третье месте по подорожанию заняло газомоторное топливо, стоимость которого увеличилась почти на 31% из-за повышения конъюнктуры рынка «чёрного золота». Кроме того, в 2018 году чувствительно подорожали сахар, яйца, морковь, репчатый лук, свекла, куриное мясо, а также валидол.