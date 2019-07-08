Депутаты Госдумы осудили антироссийские провокации в Грузии

Депутаты Государственной Думы Российской Федерации выражают своё осуждение антироссийским провокациям, которые не прекращаются в Грузии. По мнению парламентариев, открытые выпады радикально настроенных элементов, которые продолжают свою деятельность в Грузии, ведут к дальнейшей деградации отношений между двумя государствами, отмечается в проекте заявления Думы, текст которого опубликован в электронной базе данных нижней палаты российского парламента.

При этом депутаты будут рекомендовать правительству РФ рассмотреть в самые кратчайшие сроке и представить президенту России предложения о специальных экономических мерах (санкциях) в отношении Грузии.

Ранее сообщалось, что фракция «Единая Россия» планировала поставит на Совете Госдумы вопросы о прекращении поставок из Грузии в РФ вина и воды, а также о запрете денежных переводов в эту страну.

Напомним, накануне вечером ведущий телеканала «Рустави 2» в прямом эфире с использованием ненормативной лексики оскорбил президента РФ Владимира Путина. Позже стало известно, что он временно отстранён от работы.