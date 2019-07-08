Евкуров назначен заместителем главы Минобороны РФ

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны России с присвоением ему звания генерал-лейтенанта. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном сайте правовой информации.

«Назначить генерал-майора Евкурова Юнус-Бека Баматгиреевича заместителем министра обороны РФ. Присвоить Евкурову Юнус-Беку Баматгиреевичу воинское звание генерал-лейтенанта», – говорится в документе.

Напомним, 24 июня Евкуров заявил о своём решении покинут пост главы Ингушетии. Республику он возглавлял 12 лет. Своё решение политик объяснил разобщенностьювв обществе и необходимостью каждому выбирать между своими интересами и интересами Ингушетии. При этом он пояснил, что отставка никак не связана с протестным движением в республике из-за соглашения о границах с соседней Чечнёй. 26 июня президент РФ Владимир Путин принял отставку Евкурова и назначил врио главы республики Махмуда-Али Калиматова.

Наша справка

Юнус-Бек Баматгиреевич Евкуров родился 30 июля 1963 года. Член Высшего совета партии «Единая Россия». Герой России (2000). Также награждён орденами Красной Звезды, Мужества, «За военные заслуги» (2009), Александра Невского (2013), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2018) и медалями «За отвагу». Отмечен благодарностью (2010) и Почетной грамотой (2017) президента РФ.