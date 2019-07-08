Гисметео, прогноз погоды: возвращение лета придётся подождать

Холодные воздушные массы, которые принёс на территорию Русской равнины мощный циклон, продолжают формировать климатическую обстановку в России. Поэтому о возвращении летней погоды, по прогнозу Гисметео, жителям большинства регионов страны придётся ещё немного подождать.

Прогноз погоды в Уральском федеральном округе

Так, на Урале пока пасмурно, идут дожди. В Тюменской области во вторник, 9 июля температура составит плюс 18-20 днём и 11-13 ночью. Немного комфортнее в Курганской области, где при кратковременных осадках воздух прогреется ночью до плюс 14, в дневные часы - до плюс 23. Аналогичная погода в Челябинской и Свердловской областях, где завтра также термометры покажут 22-23.

Начиная со среды почти на всю территорию Урала вторгнется тёплый, тропический фронт. Уже в ночь на среду температура воздуха в регионах Уральского федерального округа начёт расти, а днём 10 июля, по прогнозу Гисметео, столбики термометров резко рванут вверх – в Челябинске и Магнитогорске до 30 градусов выше нуля, в Тюмени – до плюс 31, в Кургане до плюс 33. Такая погода продержится здесь до выходных. Но начиная с вечера понедельника, 15 июля, новый циклон, который уже сформировался в Скандинавии вновь вернёт на Урал осень – до конца месяца средняя температура здесь составит плюс 21-23.

Прогноз погоды в Приволжье

По прогнозу, который обновили метеорологи Гисметео, в Приволжье по-прежнему властвует циклон. Из-за него сохраняется пасмурная погода с температурными показателями характерными для осени. Так, всю наступившую неделю в Кирове – плюс 17-22, дожди, местами сильные. В Пензе – плюс 19-24, кратковременные дожди, возможно усиление ветра.

Значительно теплее в Саратове и Самаре – 26-28. Однако и здесь сильные дожди, которые возможно будут сопровождаться раскатами грома. Прохладнее, но зато почти без осадков в Казани (плюс 22-24), Нижнем Новгороде (плюс 23-25) и Ульяновске (плюс 24-26). Возращение полноценного лета с характерной для июля 30-градусной жарой здесь пока не ожидается.

Гисмето, прогноз погоды в Москве

Возвращение лета придётся подождать и жителям Москвы. Однако, по прогнозу Гисметео, уже сейчас после похолодания, которое наблюдалось на прошлой неделе, неделя началась с более комфортных плюс 21-23.

В среду на фоне низкого атмосферного давления (736-737 мм ртутного столба) и неспокойной геомагнитной обстановке синоптики обещают переменную облачность и кратковременные осадки. При этом днём будет 19-20 градуса выше нуля, после полуночи столбики термометров опустятся до плюс 11-13.

До середины следующей недели температурный фон серьёзных изменений не претерпит. Возвращение летней погоды ожидается 26 июля. В Гисметео, предполагают, что начиная с этого дня, ежесуточно в столице температура воздуха будет подниматься на 0,5-1 градус. Поэтому к началу августа в дневные часы можно ожидать до плюс 28-30. Впрочем, пока это лишь предварительный прогноз, который в дальнейшем может меняться.