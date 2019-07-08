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Гёзы – модный напиток этого лета в Brasserie Lambic

Москва, 08.07.2019
За несколько часов любой из ресторанов Brasserie Lambic готов навсегда похитить сердца поклонников качественных пивных напитков.
  • Гёзы – модный напиток этого лета в Brasserie Lambic

из архива пресс-службы

Специальный повод для посещения придумывать не придется: к летнему сезону в пивном атласе Brasserie Lambic появились редкие сорта гёзов - отличная альтернатива игристым винам, шампанскому и вездесущему «аперолю», когда, кроме утоления жажды, хочется еще и поднять настроение, а вместо виноградной сладости ощутить бодрящую кислинку.

Эти напитки предпочитают те, кто не желает видеть в пиве продукт массового потребления, а искусство пивоварения ставит на один уровень с производством вина. Действительно, сваренные по всем правилам, они вполне соответствуют уровню качественных вин, а по некоторым параметрам и превосходят их.

Пивной сомелье Brasserie Lambic Диана Дворецкая об этих уникальных сортах знает всё: «Для разнообразия вкусов пивовары смешивают сорта ламбика и получают собственные бленды, которые называется гёзами (Geuze/Gueze). Подобно шампанскому, они продаются в бутылках объемом 0,375 и 0,75 литра. Вкус напитков в разных партиях может отличаться: если в одном слышатся легкие оттенки грейпфрута, то в другом – оттенки цветочных ароматов или даже меда».

geuze_lambic.jpg из архива пресс-службы
из архива пресс-службы

В этом сезоне Диана Дворецкая рекомендует расширить круг своих обычных предпочтений и обратить внимание на следующие сорта, представленные в Brasserie Lambic: сухой, отлично сбалансированный 3Fonteinen Oude Geuze Armand Gaston с оттенками фруктов, цитрусов и дуба считается одним из лучших; ничуть не хуже Hansens Oude Geuze - один из эталонных гёзов, чье послевкусие напоминает сухое шампанское – с приятной кислинкой, тонами лимонной цедры и жидкой карамели; настоящий аристократ – Cantillon Gueuze 100% Lambic Bio: его вкус и аромат напомнят дорогие игристые вина, где прослеживаются тона и зеленого яблока, и прелой травы, и бодрые освежающие нотки; наивысшей оценки заслуживает Tilquin - Oude Pinot Noir Tilquin à L'Ancienne: этот невероятный напиток является ламбиком с виноградом сорта пино нуар, а при его производстве используют 350 грамм винограда на литр пива - совершенно потрясающая история! А для тех, кто хочет взять паузу и освежиться прямо жарким летним днем, идеально подойдет Lindemans Ginger Gueuze - свежий кисловатый гёз с добавлением имбиря, который пьется невероятно легко.

old-geuze_lambic.jpg из архива пресс-службы
из архива пресс-службы

Brasserie Lambic

lambicbar.ru

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