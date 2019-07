Комедия о том, как БАНК ГРАБИЛИ: выбор сделан

Многоэтапный кастинг, стартовавший ранней весной, стал настоящим испытанием для международной творческой команды и 500 российских актеров: требования постановщиков невероятно высоки, и это не только умение органично существовать в эстетике физической комедии или профессиональные вокальные данные.

В «Комедии о том, как БАНК ГРАБИЛИ» не обойтись без серьезной физической подготовки и навыков акробатики, ведь во время действия герои будут спускаться вниз головой по канату с высоты 11 метров и при этом петь! Поэтому финал кастинга было решено провести в необычном месте — на скалодроме. Зависнув в воздухе, будущие грабители с азартом играли сцены из спектакля, лихо выполняли акробатические трюки и уверенно исполняли музыкальные композиции.

«Наш спектакль – это очередная художественная провокация на театральной сцене. Его жанр нам самим было определить непросто и поэтому мы назвали его полумюзиклом. В нем есть и вокальные хиты, и танцевальные номера, как в настоящем бродвейском мюзикле, но вместе с тем, это детективная комедия положений, экшн и драматический спектакль, в котором много диалогов и физического действия, – отмечает продюсер постановки Дмитрий Богачев. – Артистам придется трудно, как никогда прежде. Петь и танцевать недостаточно. Нужно вдобавок обладать навыками комедийных артистов, а исполнителям главных ролей быть еще и акробатами!»

Уже этой осенью зрители станут свидетелями дерзкого ограбления по-американски в исполнении актеров ведущих театров Москвы и мюзиклов, многие из которых полюбились москвичам еще в «...ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК». Ежедневно банк в Театре МДМ будут грабить Анастасия Стоцкая, Юлия Ива, Павел Левкин, Илона Гайшун, Даня Чванов, Илья Денискин, Александр Горелов, Кирилл Гордеев, Олег Савцов, Никита Смольянинов, Сергей Федюшкин, Станислав Беляев, Даниил Пугаёв, Марина Иванова, Владимир Моташнев, Евгений Пилюгин, Андрей Бирин, Артём Тульчинский, Екатерина Крамзина, Никита Григорьев, Дмитрий Гизбрехт, Елизавета Абдуллаева, Игорь Гудеев, Артем Ешкин, Евгений Кириллин, Екатерина Лисоченко, Олег Отс, Андрей Сухов, Алексей Фалько.

из архива пресс-службы



«Так получилось, что после первого тура кастинга я прилетела в Лондон, гуляла и наткнулась на театр, где идет «Комедия о том, как БАНК ГРАБИЛИ». Тут же зашла и купила билет. Была в полном восторге, потрясающий спектакль! – Рассказывает актриса театра и кино Анастасия Стоцкая. –У меня очень характерная, яркая, крутая, неожиданная роль и для меня, и для поклонников».

По сюжету, действие происходит в 1958 году в Миннеаполисе, США. В этом городе никому нельзя доверять: преступники выдают себя за полицейских, любовники наставляют друг другу рога, респектабельные жители города оказываются главными мошенниками. И все они охотятся за уникальным бриллиантом, который оставил на хранение в городском банке таинственный венгерский принц...

Кто в итоге сорвет куш театралы узнают 6 октября, когда в Театре МДМ состоится премьера. А пока артистов ждут изнурительные репетиции и подготовка к премьерным показам.

Справка:

Комедия о том, как БАНК ГРАБИЛИ

«Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ» — второй после «...ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» спектакль британских авторов Генри Льюиса, Джонатана Сэйера и Генри Шилдса (Mischief Theatre), который вышел на международный уровень.

С 2016 года «Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ» ежедневно идет на лондонском Вест-Энде, а с 2018 года — в Париже. Спектакль получил французский «театральный „Оскар“» — премию «Мольер» как «Лучшая комедия». В октябре 2019 состоится премьера в Москве — раньше, чем на Бродвее. Постановка будет идентична той, что идет в Лондоне.

«Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ» — комедия, мюзикл и боевик одновременно, повествующая о восьми неудачниках, которые пытаются завладеть огромным бриллиантом. Музыкальным оформлением послужили золотые хиты 50-60х, в том числе композиции Dynamite трижды лауреата Премии «Грэмми» Бренды Ли и Something’s Got a Hold on Me четырежды лауреата премии «Грэмми» Джеймса Кливланда.

Дмитрий Богачев — глава компании «Бродвей Москва», член Бродвейской лиги, продюсер российских постановок мировых мюзиклов, в числе которых «Призрак Оперы», CHICAGO, «Красавица и Чудовище», MAMMA MIA!, «Бал вампиров», CATS, «Привидение», «Русалочка», «Поющие под дождем», основатель театральной компании «Стейдж Энтертейнмент» в России, автор идеи и концепции мюзикла ANASTASIA, который после успешного проката на Бродвее ставится в Европе, Азии и Латинской Америке.

Театральная компания «Бродвей Москва» создана Дмитрием Богачевым в 2012 году. С 2018 года «Бродвей Москва» представляет проекты в альянсе с Театром МДМ и продюсерской компанией «Фэнси Шоу». Постановки: «...ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» от британских мастеров театральной клоунады Mischief Theatre; «Первое свидание» — бродвейский мюзикл в актуальном формате site-specific, премьера 24 сентября 2019 года; «Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ» — музыкальный спектакль от Mischief Theatre, премьера 5 октября 2019 года.

Театр МДМ (Московский дворец молодежи), возведенный в 1987 году, прошел путь от места проведения комсомольских форумов до главной мюзикловой площадки страны: с 2003 года здесь идут российские постановки лучших мюзиклов Бродвея и Вест-Энда.

В 2018 году Театр МДМ стал домом для проектов театральной компании «Бродвей Москва» Дмитрия Богачева. Сезон 2018−2019 открылся первой в истории российского театра комедией ежедневного проката «...ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК», которую на сегодняшний день посмотрели 250 тысяч зрителей.