Курс доллара: планы ЦБ напугали аналитиков

Российский рубль завершил неделю ощутимым падением к доллару на неожиданно сильных данных по рынку труда в США. Стартующая неделя будет также непростой для российской валюты, так как ее достижения последних недель во много были обусловлены трендом на ослабление доллара, который может снова развернуться.

Мало кто ожидал, что на фоне последней серии очень слабых данных, показатель занятости окажется выше прогнозов экономистов. Возможно эта новость скажется на решение ФРС – шансы на то, что американский регулятор снизит ставки на своём заседании в июле, уже не так велики, как это предполагалось ещё в начале прошлой недели.

На новости из США моментально отреагировала нацвалюта. Курс доллар на торгах Московской биржи в моменте вырос, и по данным на 18:00 мск пятницы торговался на уровне 63,80 руб., евро – по 71,53 руб. На закрытии торгов курс доллара США составил уже 63,86 руб. что на 37,75 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 71,6 руб., подешевев на 2,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 19,75 коп. – до 67,34 руб.

Таким образом, рубль, начав прошлую неделю за здравие после достижения на саммите G20 в Осаке договорённостей между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином о возобновлении торговых переговоров, завершил её за упокой - стремительным падением к доллару. С открытия торгов в понедельник, 1 июля, когда курс доллара составлял 62,97 руб., до закрытия торгов в пятницу, 5 июля нацвалюта обвалилась на 89 коп. При этом подорожал и евро, который за пять дней прибавил 34 коп.

По мнению большинства экспертов, последние недели рубль «плясал» вверх от слабого доллара, который многие уже успели похоронить. Но стоило появиться информации о более сильных, чем ожидалось, данных по рынку труда США, которые снизили вероятность сильного смягчения денежно-кредитной политики ФРС, как рубль сразу же посыпался.

Любопытно, что консенсус-прогноз экспертов, по данным Trading Economics, предусматривал рост числа рабочих мест на 160 тыс. При этом лучший прогноз для этого показателя находился на уровне 171 тыс. Безработица в США в июне выросла до 3,7% с майских 3,6%, являющихся минимумом с 1969 года. Эксперты явно не ожидали изменения показателя.

Впрочем, по словам Юрия Кравченко из ИК «Велес Капитал», сильная статистика по занятости в США, вероятно, очень сильно, если не полностью сокращает вероятность повышения ставки ФРС сразу на 50 базисных пунктов на ближайшем заседании, однако не отменяет общего курса на смягчение процентной политики в США, что всё-таки подразумевает сохранение глобального давления на доллар.

Но и рубль, как подчеркнул эксперт, чувствует себя неуверенно. Это почти наверняка приведёт к тому, что наступившую неделю курс доллар будет расти, и уверенно перешагнёт отметку в 64 руб.

В свою очередь, поддержку нацвалюте может оказать пятничное заявление председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, что регулятор на июльском заседании совета директоров серьёзно подумает о траектории снижения ставок.

«Мы будем думать, а дальше выбирать шаг», - почеркнула она.

«Голубиные» комментарии Набиуллиной на прошлой неделе о том, что по итогам совета директоров 26 июля не исключено снижение ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов от текущего значения 7,50% годовых, напугали многих аналитиков. Некоторые из них предположили, что слова главы регулятора могут стать сигналом к агрессивному снижению ставки, а это в свою очередь может оказать негативное влияние на курс рубля.

Владимир Зотов из УБРиР считает, что на рубль также оказывает давдение невнятная динамика нефти. Поэтому эксперт всё-таки не рискнул делать прогноз на эту неделю относительно расстановки сил в паре доллар-рубль.