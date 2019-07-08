На Украину доставлена первая партия нефти из США

Шестого июля в порту Одессы был замечен танкер Wisdom Venture, груженный нефтью из США. Данный факт свидетельствует о первой в истории Украины поставке американской нефти. Уточняется, что на судне было доставлено 75 тысяч тонн нефти сорта Bakken, закупленной ПАО «Укртатнафта».

Груз предназначен для отправки на нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге и будет перенаправлен в береговые резервуары предприятия в ближайшие дни. При этом объем груза слишком мал и не соответствует реальным мощностям Кременчугского завода, обладающего гораздо большими мощностями, считает политолог Валерий Песецкий.

Эксперт напомнил, что завод в Кременчуге был самый большой в Украине советский нефтеперерабатывающий завод.

«Он рассчитан почти на 19 миллионов тонн нефти. Не имеет никаких заказов, для того чтобы себя загрузить», - рассказал Песецкий.

Политолог не может с уверенностью сказать, для чего было поставлено американское сырье, поскольку завод ориентирован, прежде всего, на переработку российской нефти Urals, а не легкой нефти из США. Поэтому вопрос переработки остается открытым, считает аналитик.