Националисты поставили ультиматум Зеленскому

Народный депутат Украины, лидер партии «Национальный Корпус» Андрей Билецкий потребовал от президента Украины Владимира Зеленского «адекватной реакции» на анонсированный телемост между телеканалом «Россия24» и украинским телеканалом «Newsone». Проведение телемоста под названием «Надо поговорить» запланировано на 12 июля этого года. Билецкий потребовал от Зеленского не допустить проведения телемоста между Россией и Украиной, в противном случае пообещал сорвать телемост собственными силами.

Движение «Национальный Корпус» находится под контролем действующего министра внутренних дел Арсена Авкакова. Двумя днями ранее, во время встречи с работниками таможни в Закарпатской области, Зеленский заявил, что после парламентских выборов его политическая сила получит большинство и возьмет контроль над прокуратурой и МВД, которые сегодня «крышуют» контрабанду.