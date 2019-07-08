Вход/Регистрация Подписка

Националисты поставили ультиматум Зеленскому

Москва, 08.07.2019

Народный депутат Украины, лидер партии «Национальный Корпус» Андрей Билецкий потребовал от президента Украины Владимира Зеленского «адекватной реакции» на анонсированный телемост между телеканалом «Россия24» и украинским телеканалом «Newsone». Проведение телемоста под названием «Надо поговорить» запланировано на 12 июля этого года. Билецкий потребовал от Зеленского не допустить проведения телемоста между Россией и Украиной, в противном случае пообещал сорвать телемост собственными силами.

Движение «Национальный Корпус» находится под контролем действующего министра внутренних дел Арсена Авкакова. Двумя днями ранее, во время встречи с работниками таможни в Закарпатской области, Зеленский заявил, что после парламентских выборов его политическая сила получит большинство и возьмет контроль над прокуратурой и МВД, которые сегодня «крышуют» контрабанду.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    ММК признан одной из самых прибыльных для инвесторов металлургических компаний в мире

    Флагман отечественной металлургии вошел в топ-5 лидеров отрасли по показателю совокупной акционерной прибыли

    «План Сатаны», или Здоровая еда будущего

    Во всем мире неуклонно растет потребление альтернативных продуктов на растительной основе — мяса, молока, сыра, масла

    «Норникель» показал истинное лицо

    Крупнейший в мире производитель палладия и никеля собрал пул экспертов и СМИ для презентации отчета в области устойчивого развития под названием «Новый «Норникель»: стратегия в действии»

    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.

    Почему важно делать новую бизнес-модель данных прямо сейчас?

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян
      Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян
    2. Курс доллара: рубль посыпался на неожиданных новостях из США
      Курс доллара: рубль посыпался на неожиданных новостях из США
    3. Курс доллара: Сбербанк сделал неожиданный прогноз по рублю
      Курс доллара
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама