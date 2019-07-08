Определены российские регионы с самыми высокими доходами у граждан

Как показывает рейтинг регионов с самой большой прибылью, жители Ямало-Ненецкого автономного округа могут похвастаться наиболее высокими доходами в стране. Рейтинг составили эксперты РИА «Новости». Хуже всего, по данным исследования, обстоят дела с доходами у граждан Тывы.

«Первую строчку в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, где доходы более чем в три раза выше стоимости фиксированного набора», — говорится а исследовании агентства.

Второю строчку рейтинга занимает Ненецкий автономный округ, замыкает тройку лидеров Чукотский автономный округ с показателем третьего региона по доходам граждан в стране.

В пятерку регионов с гражданами, получающими самую высокую зарплату вошли Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Далее расположились Сахалинская область, Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан.

Граждане с самыми низкими доходами проживают в Тыве, Республика Алтай, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии. За чертой бедности более всего находится россиян в Еврейской автономной области и Курганская области. Уточняется, что при составлении рейтинга авторы опирались на данные по соотношению уровня доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. При этом за основу брались цены в каждом конкретном субъекте России за 2018 год.