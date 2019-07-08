От фингербордов до профессионального спорта. Производство спортинвентаря

Герой этого выпуска — Никита Рябин руководитель компании «ТРБ групп».

Свой бизнес Никита начал с производства фингербордов (уменьшенных копий скейтбордов, предназначенных для катания на пальцах и выполнения трюков, идентичных тем, что возможны на скейтборде, дома). Сейчас помимо игрушечного спортинвентаря компания Никиты серийно производит полноразмерные скейты, лыжи и сноуборды, в ближайшем будущем планируется запустить производство вейкбордов.

У Никиты замечательная концепция бизнеса: «ТРБ групп» ведет потребителя через всю его сознательную жизнь на одном бренде, которому он доверяет с самого детства.

О компании «ТРБ групп»

Год основания: 2003

Стартовый капитал: 150 тыс. рублей.

Годовой оборот: 35 млн рублей.

Рентабельность бизнеса: от 20 до 300%.

Предложения о сотрудничестве от Никиты Рябина

Первое: сотрудничество по системе дропшипинга: Онлайн-продажи продукции бренда «Турбо». Прибыль по этому направлению составляет от 20 до 50%.

Второе: тем, кто хочет открыть офлайн-магазин спортинвентаря, Никита готов помочь практически на всех этапах создания этого бизнеса — от предоставления своей продукции для ее дальнейшей реализации до помощи во взаимодействии со сторонними партнерами.

Третье: Никита ищет партнера-инвестора, который заинтересуется нынешними идеями компании, а это самостоятельная разработка сырья для производства спортинвентаря, который можно будет экспортировать за границу, а также переход на производство профессионального спортивного инвентаря, которым, помимо всего прочего, можно будет обеспечить нашу олимпийскую сборную.

Инвестиции — от 15 до 250 млн рублей, срок окупаемости — порядка трех лет. Главное, что инвестиции не будут убыточными, так как бизнес уже покрывает убытки по этим проектам.