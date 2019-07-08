От России потребуют вернуть в продажу алкоэнергетики

Коллегия Евразийской экономической комиссии может потребовать, чтобы Россия сняла запрет на продажу алкоэнергетиков, сообщает газета «Известия», ссылаясь на проект решения.

Издание уточняет, что дата заседания, на котором решаться данный вопрос, пока не называется. Россия запретила выпуск и продажу алкогольных тонизирующих напитков с 1 января 2018 года. С этого момента их производство ориентировано только на экспорт.

Решение последовало после массового отравления спиртосодержащей жидкостью «Боярышник» в 2016 году. Напомним, тогда из-за употребления настойки умерло 76 человек. Кроме того, в России сочли, что употребление энергетиков вызывает последующую зависимость от алкоголя. Издание ссылается на соответствующие заявление российского Минздрава.

По мнению коллегии ЕАЭС, Россия не имела права вводить запрет на энергетики в одностороннем порядке, поскольку это продукция соответствует всем техническим регламентам, пишет СМИ. Однако по заявлению исполнительного директора Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Виктора Зыкова, Россия своим запретом на продажу энергетических напитков не нарушала никаких законов, и решение является правомерными.

Общественник сослался на 29 статью договора о ЕАЭС, согласно которой члены Союза могут принимать решения по ограничению сфере торговли или производстве, если речь идёт о охранении жизни и здоровья граждан страны.