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Цены на пшено и капусту превзошли уровень инфляции в 17 раз

Москва, 08.07.2019
Росстат подсчитал, цены на какие товары по итогам предыдущего года выросли больше всего, но есть и такие, которые заметно подешевели
#Цены растут
#Инфляция
#Экономика
  • Цены на пшено и капусту превзошли уровень инфляции в 17 раз

Капуста отличилась

Руслан Шамуков/ТАСС

Согласно данным Росстата, увеличение цен на пшено и капусту в 2018 году превысило общий уровень инфляции в РФ в 17 раз. Так, в 2018 году два эти товара подорожали на 73,6 и 72,8%, сообщил РБК со ссылкой на материалы ведомства. Третье место по удорожанию в прошлом году заняло газомоторное топливо, что объясняют ростом цен на нефть на мировом рынке. Здесь удорожание достигло 30,8%. После «тройки призеров» по подорожанию идут сахар и яйца, рост цен на них составил 28,3 и 25,9% соответственно.

В 2019 году, однако, сахар и яйца стали лидерами падения цен: средняя стоимость яиц в мае 2019 года с начала года снизилась на 15,5%, сахара — на 3,7%. А потребительские цены на бензин с начала 2019 года выросли лишь на 0,7%.

Возвращаясь в 2018 год, надо также сказать, что среди лекарств быстрее всего дорожал валидол (+23,6%), в то время как общий рост цен на медикаменты, лечебное оборудование и аппаратуру составил 4,5%.

Лидером среди товаров, цены на которые сильнее всего снизились по итогам 2018 года, оказалась гречневая крупа: она подешевела на 15,8% в годовом выражении. Помидоры и огурцы — на 8,2%.

Уровень инфляции по итогам прошлого года составил 4,3% — вблизи цели, установленной Банком России.

С точки зрения долгосрочной статистики, накопленный погодовой прирост ИПЦ РФ с 2002 года составил 423%, прирост цен на бензин – 485%, а на белокочанную капусту – на 423%, констатирует аналитик управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин. Как видно, указанные показатели, несмотря на некоторое расхождение, демонстрируют схожую динамику. И, полагает аналитик, динамика цен на бензин указывает на положительную вероятность ускорения ИПЦ РФ в ближайшие годы.

Однако только на ее основании сложно сделать качественный  прогноз на конкретный год, например, на следующий, считает эксперт.  Цены на бензин, при этом, являются опережающим индикатором для цен на газомоторное топливо, среднегодовой прирост цен которого сейчас на сравнительно небольшие 5% опережает прирост цен на бензин АИ – 95. Этот нормальная, несколько повышенная по сравнению с динамикой цен на бензин, волатильность стоимости данного товара.

Что касается цен на пшено, то их прирост стабильно превышает прирост цен широкого рынка, уверен Александр Осин. Вероятно, причина — в сравнительно высокой волатильности цен данного, сравнительно низко ликвидного рынка в условиях стабильно растущей сравнительно высокими темпами инфляции в РФ. Принимая во внимание, так же, отсутствие значимого регулирования цен не данном рынке, он вероятно, просто не успевает «отыграть вниз» спады в динамике широкого индекса инфляции. А затем, в начале нового цикла её ускорения, снова начинает расти сравнительно быстрыми темпами, увеличивая разрыв в показателях прироста в свою пользу.

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