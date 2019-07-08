Вход/Регистрация Подписка

Саакашвили оценил поведение телеведущего «Рустави 2»

Москва, 08.07.2019
  • Саакашвили оценил поведение телеведущего «Рустави 2»

Zuma\TASS

Михаил Саакашвили – бывший президент Грузии – прокомментировал поведение телеведущего «Рустави 2» Георгия Габунии, который в прямом эфире своей авторской программы, используя нецензурную лексику и оскорбления, обругал главу российского государства Владимира Путина. 

«Выступая так резко и грубо, этот журналист вел себя просто неуместно», – заявил экс-президент Грузии в интервью одному из украинских СМИ, выдержки из которого публикует РИА Новости.

При этом он напомнил, что многие годы ведущие «Рустави 2» обзывали его всем подряд: «Это их метод. Мне кажется, что украинским журналистам так поступать точно не надо».

Кроме того, он отверг свою причастность к «Рустави 2», отметив что у него нет доли этого телеканала. Однако он считает, что «Рустави» – потрясающий политический институт.

«Этот телеканал принадлежит братьям Караманишвили. Но руководство вряд ли контролирует происходящее там», – резюмировал бывший грузинский лидер.

Напомним, ранее глава Кабмина Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что выступление телеведущего на телеканале «Рустави 2» – это провокация, которая исходит от Саакашвили. Такого же мнения придерживется и официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, по мнению которой инцидент в эфире телеканала связан с экс-президентом Грузии.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    ММК признан одной из самых прибыльных для инвесторов металлургических компаний в мире

    Флагман отечественной металлургии вошел в топ-5 лидеров отрасли по показателю совокупной акционерной прибыли

    «План Сатаны», или Здоровая еда будущего

    Во всем мире неуклонно растет потребление альтернативных продуктов на растительной основе — мяса, молока, сыра, масла

    «Норникель» показал истинное лицо

    Крупнейший в мире производитель палладия и никеля собрал пул экспертов и СМИ для презентации отчета в области устойчивого развития под названием «Новый «Норникель»: стратегия в действии»

    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.

    Почему важно делать новую бизнес-модель данных прямо сейчас?

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара: рубль посыпался на неожиданных новостях из США
      Курс доллара: рубль посыпался на неожиданных новостях из США
    2. Курс доллара: Сбербанк сделал неожиданный прогноз по рублю
      Курс доллара
    3. Гисметео, прогноз погоды на июль: осень среди лета
      Гисметео, прогноз погоды на июль: осень среди лета
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама