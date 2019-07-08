Саакашвили оценил поведение телеведущего «Рустави 2»

Михаил Саакашвили – бывший президент Грузии – прокомментировал поведение телеведущего «Рустави 2» Георгия Габунии, который в прямом эфире своей авторской программы, используя нецензурную лексику и оскорбления, обругал главу российского государства Владимира Путина.

«Выступая так резко и грубо, этот журналист вел себя просто неуместно», – заявил экс-президент Грузии в интервью одному из украинских СМИ, выдержки из которого публикует РИА Новости.

При этом он напомнил, что многие годы ведущие «Рустави 2» обзывали его всем подряд: «Это их метод. Мне кажется, что украинским журналистам так поступать точно не надо».

Кроме того, он отверг свою причастность к «Рустави 2», отметив что у него нет доли этого телеканала. Однако он считает, что «Рустави» – потрясающий политический институт.

«Этот телеканал принадлежит братьям Караманишвили. Но руководство вряд ли контролирует происходящее там», – резюмировал бывший грузинский лидер.

Напомним, ранее глава Кабмина Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что выступление телеведущего на телеканале «Рустави 2» – это провокация, которая исходит от Саакашвили. Такого же мнения придерживется и официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, по мнению которой инцидент в эфире телеканала связан с экс-президентом Грузии.