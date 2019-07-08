Санкции вытесняют доллары

Дедолларизация-то идет давно

Банк России опубликовал данные по валютной структуре иностранных активов и обязательств банковского сектора России. Как сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на текст документа, с 1 апреля 2018 года по 1 апреля 2019 года доля доллара в иностранных активах банков РФ снизилась на пять процентных пунктов: с 60,5% до 55,5%..

В выигрыше от этого снижения — евро, доля которого, наоборот, выросла на 5,2 п.п. — с 19,5 до 24,7%. Для рубля снизилась на 0,1 п.п. — с 12,8 до 12,7%.

Если обратиться к истории, то мы увидим заметные, хотя и не революционные перемены, которые произошли за полтора десятилетия: по состоянию на 1 января 2002 года доля доллара в иностранных активах России составляла 80,6%, евро — 6,6%, рубля — 4,5%, прочих валют — 8,3%.

Параллельно с дедолларизацией происходит сокращение иностранных активов как таковых: с 275,9 млрд долларов на 1 января 2015 года они снизились до 201,8 млрд долларов на 1 апреля 2019 года. Также сокращаются и иностранные обязательства: с 226,4 млрд долларов на 1 января 2015 года — до 130,2 млрд долларов на 1 апреля 2019 года.

Мир очень сильно изменился

К иностранным активам банков относятся средства на корреспондентских счетах и депозиты в банках-нерезидентах, участие в капитале нерезидентов, предоставленные им кредиты и прочие инвестиции. "Основная причина вытеснения доллара из иностранных активов и обязательств банковского сектора России в последние годы — санкции", — считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Очевидным поводом для перевода капиталов из долларов в евро является максимально недружелюбное поведение Вашингтона, соглашается эксперт Международного финансового центра Дмитрий Иногородский. Санкции на Россию наложили еще в 2014-15 годах, но тогда это был единичный случай и касался он только нашей страны. Сегодня под угрозами санкций весь мир и поэтому не только Россия, но и другие страны, уходят в альтернативные валюты. А таких альтернатив немного. Юань – но там нет прозрачности, да и торговая война не помогает, а Европа вроде даже механизм обхода санкций придумала, поэтому туда все и идут.

Как полагает Дмитрий Иногородский, до 2020 года ситуация не изменится, и многие продолжат наращивать долю евро в портфелях, и причиной этому – воинствующая политика Трампа, пока он у руля Вашингтона ситуация не изменится. Плюсы в данном случае очевидны, растет диверсификация и это делает экономики более устойчивыми. Насколько активным будет процесс дедоллоризации, пока сказать сложно, если США продолжат «размахивать санкционным мечом» то этот процесс может пойти куда быстрее, нежели сейчас. Поэтому стабильность «долларовой» мировой экономики зависит только от самих США.

Евро: валюта хорошая, но ставка...

Снижение роли доллара в активах банков – одно из проявлений изменения структуры использования валютных вложений в экономике России в целом, продолжает тему руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. Доллар стал «токсичным» в последние годы. Связано это прежде всего с антироссийскими санкциями, соглашается он. Во-первых, заимствования в долларах за рубежом относительно сокращаются, соответственно с пассивами и их размещение в активах уменьшается.

Во-вторых, долларовые депозиты в иностранных банках и вложения в ценные бумаги подвержены опасности санкционной блокировки со стороны США, поскольку проходят через корсчета американских банков. В-третьих, во внешнеторговом обороте роль доллара постепенно сокращается, уступая место евро или национальным валютам. Поэтому и потребность в долларах становится меньше.

Евро выступает как основная альтернатива доллару, признает эксперт. Но, по его словам, это не просто вторая резервная валюта. Евросоюз – главный торгово-экономический партнёр России в дальнем зарубежье, поэтому естественно развитие использования его денег в активах. То есть не уступая по возможностям применения и инвестиций доллару, евро для российских банках менее негативен в практике. Кроме того, заимствования в евро по процентным ставкам гораздо дешевле долларовых, что немаловажно и для операций банков по активам.

С данными плюсами связаны и минусы, указывает Марк Гойхман. Например, не только займы в евро сопровождаются меньшими ставками, но и вложения в них. Это связано прежде всего с разницей в ставках рефинансирования центральных банков – ФРС И ЕЦБ. В США основная ставка – 2,5%, в еврозоне – 0%. Соответственно, и доходность активов в евро намного ниже.

Но, тем не менее, в будущем вероятно продолжение уменьшения доллара в активах банков, считает Марк Гойхман. Поскольку сохраняются и воспроизводятся указанные причины, приводящие к данному явлению. Тем более в случае если ФРС, как ожидается, вновь перейдёт к уменьшению своей ставки в 2019 г., что уменьшит привлекательность и доходность долларовых активов.