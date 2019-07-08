США лишились крупнейшей военной базы

Одна из крупнейших военно-морских баз США Чайна-Лейк вышла из строя из-за мощного землетрясения в Калифорнии. Штат пережил за последнюю неделю серию толчков мощностью до семи баллов, сообщает геологическая служба США.

Так ведомство уточняет, что 7 июля были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 7,1, а днем ранее — 6,4. Стихия разрушила часть крупнейшей американской базы ВМС Чайна-Лейк, из-за чего ее пришлось закрыть.

Служба также сообщила, что это крупнейшее землетрясение в регионе за последние 20 лет, эпицентр которого пришёлся на границу двух разломов, где и располагалась база. О жертвах власти не сообщали. В настоящий момент продолжается оценка ущерба инфраструктуре военной базы. Окончательный вердикт по повреждениям вынесет Военно-морской флот США.

База ВМФ США Чайна-Лейк располагалась на площади более 4,5 тысяч квадратных километров, что, для сравнения, больше штата Род-Айленд. В распоряжении базы находятся 2132 здания. Общая стоимость ее инфраструктуры оценивается в $3 миллиарда.