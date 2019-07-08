Трамп раскритиковал Мэй и заявил о нежелании общаться с послом Великобритании

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что ни он, ни члены его администрации более не желают взаимодействовать с британским послом в Вашингтоне Кимом Дарроком, из-за того, что тот отправлял в Лондон телеграммы с критическим отзывами в адрес президента США. При этом он признался, что вообще не знаком с этим человеком, но всё равно его не любит. Об этом Трамп написал в своём микроблоге в Twitter.

«Да, я не знаю этого посла. Зато он должен знать и запомнить, что в США его не любят, и хорошей репутацией он здесь не пользуется. Больше ни я, и никто из моего окружения дел с ним иметь не будет», – подчеркнул американский лидер.

Также президент США раскритиковал главу Кабмина Великобритании Терезу Мэй за то, как она занималась проблемой Brexit.

«Беспорядок, который она устроила вокруг Brexit – это ужасно», – резюмировал Трамп, при этом охарактеризовав свой недавний визит в Великобританию, как весьма положительный.

Напомним, ранее в издании The Daily Mail появилась информация, что в секретных телеграммах и брифингах посол Великобритании в Вашингтоне Ким Даррок предупреждал британское правительство о том, что «карьера Трампа может закончиться большим позором», и описывал конфликты в Белом доме как «бои на ножах».